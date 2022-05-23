https://uz.sputniknews.ru/20220523/polsha-gotovitsya-k-integratsii-ukraina-obrechena-24753979.html

Польша готовится к "интеграции": Украина обречена

Польша готовится к "интеграции": Украина обречена

Предательское двадцатилетнее движение Киева в НАТО вызвало фатальные перемены.

2022-05-23T21:35+0500

2022-05-23T21:35+0500

2022-05-23T21:40+0500

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Не пожелав сохранить статус мирной, дружественной, привилегированной страны в "поясе безопасности" России, Украина оказалась во всех смыслах расколота нацизмом, враждой, боевыми действиями. Киевский режим сегодня ведет украинский народ в средневековое состояние польских холопов-рабов. Остановить это мракобесие способна только Россия.После внезапного, необъявленного визита в Киев 22 мая польского президента Анджея Дуды и заявления украинского президента Владимира Зеленского о намерении идти по одному совместному пути развития стало ясно: коллективный Запад готовит экстренную трансформацию подконтрольной части Украины в протекторат Польши.Киевские источники сообщают, что Зеленский попросил Дуду направить войска Польши на Западную Украину, чтобы освободить группировку ВСУ на границе с Беларусью. Генштаб ВСУ намерен использовать эти силы для "стабилизации восточного фронта". Положение украинских войск в Северодонецке критическое, фронт начинает "сыпаться".Законопроект об особом статусе польских граждан на Украине позволит ввести на украинскую территорию войска НАТО в качестве "военнослужащих ВСУ". По замыслу, поляки на территории "незалежной" получат равные права с украинскими гражданами. Смогут избираться в органы государственной власти, занимать стратегические должности. Польская полиция получит право следить за правопорядком на территории Украины – это слияние силовых структур.Разумеется, в обратную сторону (украинская полиция в Польше) колониальная схема работать не будет – единоначалие и конституцию страны никто не отменит. "Украинское воеводство" в составе Польши выглядит реалистичнее союза двух равноправных (исторически враждебных) государств. Не касаясь даже острых проблем реституции.Москва относится к происходящему крайне отрицательно. Ранее Служба внешней разведки РФ сообщала о планах Варшавы включить в состав Польши западные области Украины.Польские "добровольцы" уже давно стреляют на Украине. На днях в район Павлограда Днепропетровской области прибыли два польских батальона с противотанковыми пушками "Рапира" и американскими броневиками.В Польше призывают "демилитаризовать" Калининград. По совокупности обстоятельств, польско-украинский проект безграничного "общего счастья" обещает новый виток эскалации, неизбежную проекцию боевых действий на территорию восточно-европейских стран НАТО, где Вооруженные силы России способны без лишнего гуманизма доминировать тактически и стратегически.Атлантическая турбулентностьВ гипотетической ситуации ввода на Украину польских войск резко возрастет вероятность открытия "второго фронта" против Беларуси, на территорию которой уже проникают диверсионно-разведывательные группы ВСУ.Приграничная группировка украинских войск на Ровенском, Черниговском и Киевском направлениях превышает 20 тыс. "штыков".Украина находится под внешним управлением, а ее главнокомандующий – профессиональный шоумен, готовый бесконечно жертвовать жизнями сограждан ради медиа-успеха и продления "манны небесной" – американской военной и финансовой помощи киевскому режиму.Напряженность растет и на границах РБ с Польшей, Литвой и Латвией, где общее количество войск НАТО составляет 37,5 тыс. человек (сопоставимо с общим количеством белорусских ВС). Намерение Вашингтона разблокировать Босфор и Дарданеллы, вернуть ВМС США в Черное море и силовым путем разблокировать Одесский порт (для вывоза зерна) усиливает "атлантический циклон" в Европе.По данным американского издания The Wall Street Journal, чиновники Пентагона и Госдепартамента также обсуждают возможность отправки специальных подразделений армии США на Украину – для охраны американских дипломатов и для обучения специалистов ВСУ.Напомню, за три месяца спецоперации на Украине были уничтожены десятки американских и британских военных инструкторов. Вряд ли это мотивирует новые отряды. С другой стороны, Вашингтон и Брюссель готовы воевать с Россией до последнего украинца. США с начала года выделили Украине более $40 млрд военной помощи, Европа со своей стороны – еще 2 млрд евро.Что касается западных поставок, сегодня войска РФ нанесли второй удар по железнодорожной станции Малин под Житомиром. Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожены натовские вооружения, боеприпасы и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из Ивано-Франковска.Демилитаризация круглосуточно продолжается на всей территории Украины. Неслучайно в Германии опасаются начала Третьей мировой и не видят смысла в поставках оружия ВСУ. Даже воинственный глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал истощение запасов вооружений в ЕС – из-за бессмысленных поставок киевскому режиму.Исторический урокНа фоне многолетних ближневосточных неудач НАТО бряцать оружием вблизи российских границ – опасное безрассудство. И Польша не имеет исключительного права нарушать послевоенные (1945 года) границы СССР, правопреемником которого стала Россия. Заметим, постсоветские границы "независимой" Украины в документах СНГ не вполне определены, и во многом зависят от доброй воли Москвы.Оформление границ Украины как суверенного государства с 25 декабря 1991 года в ООН не проходило. Более того, Россия в СБ ООН 24 февраля 2022 года отказала Украине в праве на территориальную целостность, поскольку украинское правительство не придерживается равноправия в отношении проживающих на ее территории народов.Польский протекторат и войска НАТО с украинскими паспортами не повлияют на интенсивность и точность ракетных ударов России по военной инфраструктуре Украины, а 5-я статья Североатлантического договора (о коллективной обороне) в данном случае не работает.Цели специальной военной операции ВС России остаются неизменными. Разгром коллективного Запада в прокси-войне с Россией на Украине неизбежен. Для понимания происходящего необходим исторический экскурс.Киевский режим старательно делает вид, что рвется в Евросоюз и НАТО, уходя из-под демонического влияния "страны-агрессора". Однако еще два десятилетия назад, 23 мая 2002 года, щедро осыпанная российскими преференциями Украина официально заявила о намерении вступить в Североатлантический альянс. Совершенно пренебрегая безопасностью соседней Российской Федерации (тогда процессом руководил "пророссийский" президент Леонид Кучма, автор книги "Украина – не Россия").Далее, мы не забыли, как в ходе операции принуждения Грузии к миру в августе 2008 года украинские расчеты и комплексы ПВО сбивали самолеты ВКС России – в грузинской агрессии против Южной Осетии участвовали военнослужащие Минобороны Украины, а также около 200 нацистов запрещенной в РФ организации УНА-УНСО.Еще на заре украинской независимости начала 1990-х годов аттестационные комиссии ВСУ спрашивали у прибывших на малую родину из разных уголков СССР военнослужащих, будут ли они воевать с Россией, если прикажут. Интернациональные привычки, советские паспорта, прозрачные границы и мирное небо над головой совершенно не располагали к подобным тестам, но "украинский проект" Запада уже работал.Украина, рожденная в России как союзная республика, исторически связанная с Россией, в начале 1990-х вполне осознанно и корыстно подключилась к деструктивному процессу превращения Советского Союза в группу враждебных друг другу государств, создание территории вражды и самоуничтожения (вспоминаем 30 украинских биолабораторий Пентагона).Сегодня тысячи трупов солдат ВСУ на поле боя – видимый результат "украинства", "интеграции" с Западом и "поддержки" НАТО.Россия в очередной раз (после нашествий Карла XII, Наполеона и Гитлера) спасает Европу от порабощения – тоталитарным режимом США.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Читайте также:Видео: "Моральный дух ВСУ упал ниже линии окопов" — военный эксперт

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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польша, украина, интеграция, москва, нато, киев