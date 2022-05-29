https://uz.sputniknews.ru/20220529/v-kishineve-idet-antipravitelstvennyy-miting-24870054.html

В Кишиневе идет антиправительственный митинг

В Кишиневе идет антиправительственный митинг

Акция проходит перед парламентом, в ней участвуют несколько тысяч человек

2022-05-29T16:58+0500

2022-05-29T16:58+0500

2022-05-29T16:58+0500

в мире

молдова

митинг

кишинев

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ТАШКЕНТ, 29 мая–Sputnik. В Кишиневе начался антиправительственный митинг оппозиции, сообщает РИА Новости.Акция проходит перед парламентом, где установлен "открытый микрофон" для всех желающих. В ней участвуют несколько тысяч человек.При этом движение транспорта по центральной улице Кишинева не заблокировано. Здание полиции оцеплено кордоном полицейских, которые мирно наблюдают за действиями митингующих.Уточним, вот уже почти две недели в Молдавии проходят протестные акции оппозиции, где жители республики выражают недовольство действующей властью.Параллельно этому в Кишиневе проводят свои митинги коммунисты с партией "Шор" и социалисты.Кроме претензий по поводу резкого скачка цен на продукты и на газ, высокой инфляции и падения уровня жизни, протестующие говорят и о политическом давлении на представителей оппозиции.Напомним, на этой неделе на 30 суток арестовали экс-президента страны Игорь Додона. Помимо этого, депутатов от партии "Шор" Марину Таубер и Илана Шора (находится за пределами страны) правящее большинство лишило парламентского иммунитета.Читайте также: Игорь Додон заявил, что ему советовали не критиковать власть и бежать из страны

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молдова, митинг, кишинев