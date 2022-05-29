https://uz.sputniknews.ru/20220529/v-kishineve-idet-antipravitelstvennyy-miting-24870054.html
В Кишиневе идет антиправительственный митинг
В Кишиневе идет антиправительственный митинг
Акция проходит перед парламентом, в ней участвуют несколько тысяч человек
2022-05-29T16:58+0500
2022-05-29T16:58+0500
2022-05-29T16:58+0500
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ТАШКЕНТ, 29 мая–Sputnik. В Кишиневе начался антиправительственный митинг оппозиции, сообщает РИА Новости.Акция проходит перед парламентом, где установлен "открытый микрофон" для всех желающих. В ней участвуют несколько тысяч человек.При этом движение транспорта по центральной улице Кишинева не заблокировано. Здание полиции оцеплено кордоном полицейских, которые мирно наблюдают за действиями митингующих.Уточним, вот уже почти две недели в Молдавии проходят протестные акции оппозиции, где жители республики выражают недовольство действующей властью.Параллельно этому в Кишиневе проводят свои митинги коммунисты с партией "Шор" и социалисты.Кроме претензий по поводу резкого скачка цен на продукты и на газ, высокой инфляции и падения уровня жизни, протестующие говорят и о политическом давлении на представителей оппозиции.Напомним, на этой неделе на 30 суток арестовали экс-президента страны Игорь Додона. Помимо этого, депутатов от партии "Шор" Марину Таубер и Илана Шора (находится за пределами страны) правящее большинство лишило парламентского иммунитета.Читайте также: Игорь Додон заявил, что ему советовали не критиковать власть и бежать из страны
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молдова, митинг, кишинев
В Кишиневе идет антиправительственный митинг
Акция проходит перед парламентом, в ней участвуют несколько тысяч человек.
ТАШКЕНТ, 29 мая–Sputnik.
В Кишиневе начался антиправительственный митинг оппозиции, сообщает РИА Новости
.
Акция проходит перед парламентом, где установлен "открытый микрофон" для всех желающих. В ней участвуют несколько тысяч человек.
При этом движение транспорта по центральной улице Кишинева не заблокировано. Здание полиции оцеплено кордоном полицейских, которые мирно наблюдают за действиями митингующих.
Уточним, вот уже почти две недели в Молдавии проходят протестные акции оппозиции, где жители республики выражают недовольство действующей властью.
Параллельно этому в Кишиневе проводят свои митинги коммунисты с партией "Шор" и социалисты.
Кроме претензий по поводу резкого скачка цен на продукты и на газ, высокой инфляции и падения уровня жизни, протестующие говорят и о политическом давлении на представителей оппозиции.
Напомним, на этой неделе на 30 суток арестовали экс-президента страны Игорь Додона. Помимо этого, депутатов от партии "Шор" Марину Таубер и Илана Шора (находится за пределами страны) правящее большинство лишило парламентского иммунитета.