Игорь Додон заявил, что ему советовали не критиковать власть и бежать из страны
© Sputnik / Перейти в фотобанкПредседатель партии социалистов Молдавии Игорь Додон во время пресс-конференции по итогам парламентских выборов в Молдавии.
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Сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали экс-президента Молдавии на 72 часа во вторник. В среду ему предъявили официальные обвинения.
ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik. Задержанный по обвинению в коррупции и государственной измене экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что еще семь месяцев назад получал рекомендации прекратить критиковать власть и покинуть страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Додона.
"В течение последних семи месяцев, с тех пор как я принял решение уйти с поста депутата, меня предупреждали, чтобы я не критиковал правительство и особенно президента страны. Мне также настоятельно рекомендовали покинуть Молдавию. Но я не уехал из страны, хотя у меня была возможность это сделать, если бы я захотел", - говорится в сообщении.
Напомним, во вторник сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали Игоря Додона на 72 часа.
Основанием задержания стало подозрение властей в том, что Додон причастен к пассивной коррупции, незаконному обогащению, финансированию партии за счет преступной организации и государственной измене.
Обыски и следственные мероприятия в доме бывшего лидера начались во вторник в рамках уголовного дела, возбужденного на основании подозрений.
В среду ему предъявили официальные обвинения, прокуратура хочет поместить Додона под предварительный арест на 30 суток.
Расследование связано с видеозаписью, которую выложили в Интернет в 2020 году. На ней запечатлен Игорь Додон во время встречи с главой демократической партии Владимиром Плахотнюком. На записи видно, как бизнесмен отдает бывшему президенту какой-то пакет.
Тогда Антикоррупционная прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело в отношении Додона, поскольку не обнаружила состава преступления. Однако 17 мая 2022 года Апелляционная палата Кишинева отменила решение суда первой инстанции.
"В июне 2019 года я подвергал огромному риску как себя, так и свою семью, в тот период, когда вел псевдопереговоры с Плахотнюком, понимая, что меня снимают на видео, чтобы свергнуть олигархический режим и создать антиолигархическую правительственную коалицию - мне это удалось, а затем я предложил новый шанс Молдавии. Бенефициарами тех событий являются нынешние руководители государства, в том числе и Майя Санду, которая сейчас замышляет возмездие", - написал экс-президент.
Игорь Додон сообщил через своих адвокатов, что он готов дать объяснения по каждому элементу уголовного дела, возбужденного в отношении него.
Политик выразил готовность не сдаваться и выдерживать давление.
Он призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты и выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим “правящей партии "Действие и солидарность".
Также бывший лидер страны подчеркнул, что неоднократно становился мишенью "срежиссированного и политически управляемого правосудия", однако раньше такого "бесчинства" не было.
Игорь Додон был президентом Молдовы один срок – с 2016 по 2020 годы. На последних выборах он проиграл Майе Санду.
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