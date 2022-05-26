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Игорь Додон заявил, что ему советовали не критиковать власть и бежать из страны
Игорь Додон заявил, что ему советовали не критиковать власть и бежать из страны
Сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали экс-президента Молдавии на 72 часа во вторник. В среду ему предъявили официальные обвинения.
2022-05-26T08:05+0500
2022-05-26T08:05+0500
в мире
молдова
игорь додон
коррупция
обвинение
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ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik. Задержанный по обвинению в коррупции и государственной измене экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что еще семь месяцев назад получал рекомендации прекратить критиковать власть и покинуть страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Додона.Напомним, во вторник сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали Игоря Додона на 72 часа.Основанием задержания стало подозрение властей в том, что Додон причастен к пассивной коррупции, незаконному обогащению, финансированию партии за счет преступной организации и государственной измене.Обыски и следственные мероприятия в доме бывшего лидера начались во вторник в рамках уголовного дела, возбужденного на основании подозрений.В среду ему предъявили официальные обвинения, прокуратура хочет поместить Додона под предварительный арест на 30 суток.Расследование связано с видеозаписью, которую выложили в Интернет в 2020 году. На ней запечатлен Игорь Додон во время встречи с главой демократической партии Владимиром Плахотнюком. На записи видно, как бизнесмен отдает бывшему президенту какой-то пакет.Тогда Антикоррупционная прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело в отношении Додона, поскольку не обнаружила состава преступления. Однако 17 мая 2022 года Апелляционная палата Кишинева отменила решение суда первой инстанции.Игорь Додон сообщил через своих адвокатов, что он готов дать объяснения по каждому элементу уголовного дела, возбужденного в отношении него.Политик выразил готовность не сдаваться и выдерживать давление.Он призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты и выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим “правящей партии "Действие и солидарность".Также бывший лидер страны подчеркнул, что неоднократно становился мишенью "срежиссированного и политически управляемого правосудия", однако раньше такого "бесчинства" не было.Игорь Додон был президентом Молдовы один срок – с 2016 по 2020 годы. На последних выборах он проиграл Майе Санду.Читайте также: Бывший президент Молдовы может все объяснитьБывшего президента Молдовы Додона подозревают в предательстве родины
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молдова, игорь додон, коррупция, обвинение

Игорь Додон заявил, что ему советовали не критиковать власть и бежать из страны

08:05 26.05.2022
© Sputnik / Перейти в фотобанкПредседатель партии социалистов Молдавии Игорь Додон во время пресс-конференции по итогам парламентских выборов в Молдавии.
Председатель партии социалистов Молдавии Игорь Додон во время пресс-конференции по итогам парламентских выборов в Молдавии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2022
© Sputnik
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Сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали экс-президента Молдавии на 72 часа во вторник. В среду ему предъявили официальные обвинения.
ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik. Задержанный по обвинению в коррупции и государственной измене экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что еще семь месяцев назад получал рекомендации прекратить критиковать власть и покинуть страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Додона.
"В течение последних семи месяцев, с тех пор как я принял решение уйти с поста депутата, меня предупреждали, чтобы я не критиковал правительство и особенно президента страны. Мне также настоятельно рекомендовали покинуть Молдавию. Но я не уехал из страны, хотя у меня была возможность это сделать, если бы я захотел", - говорится в сообщении.
Напомним, во вторник сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали Игоря Додона на 72 часа.
Основанием задержания стало подозрение властей в том, что Додон причастен к пассивной коррупции, незаконному обогащению, финансированию партии за счет преступной организации и государственной измене.
Обыски и следственные мероприятия в доме бывшего лидера начались во вторник в рамках уголовного дела, возбужденного на основании подозрений.
В среду ему предъявили официальные обвинения, прокуратура хочет поместить Додона под предварительный арест на 30 суток.
Расследование связано с видеозаписью, которую выложили в Интернет в 2020 году. На ней запечатлен Игорь Додон во время встречи с главой демократической партии Владимиром Плахотнюком. На записи видно, как бизнесмен отдает бывшему президенту какой-то пакет.
Тогда Антикоррупционная прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело в отношении Додона, поскольку не обнаружила состава преступления. Однако 17 мая 2022 года Апелляционная палата Кишинева отменила решение суда первой инстанции.
"В июне 2019 года я подвергал огромному риску как себя, так и свою семью, в тот период, когда вел псевдопереговоры с Плахотнюком, понимая, что меня снимают на видео, чтобы свергнуть олигархический режим и создать антиолигархическую правительственную коалицию - мне это удалось, а затем я предложил новый шанс Молдавии. Бенефициарами тех событий являются нынешние руководители государства, в том числе и Майя Санду, которая сейчас замышляет возмездие", - написал экс-президент.
Игорь Додон сообщил через своих адвокатов, что он готов дать объяснения по каждому элементу уголовного дела, возбужденного в отношении него.
Политик выразил готовность не сдаваться и выдерживать давление.
Он призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты и выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим “правящей партии "Действие и солидарность".
Также бывший лидер страны подчеркнул, что неоднократно становился мишенью "срежиссированного и политически управляемого правосудия", однако раньше такого "бесчинства" не было.
Игорь Додон был президентом Молдовы один срок – с 2016 по 2020 годы. На последних выборах он проиграл Майе Санду.
Читайте также: Бывший президент Молдовы может все объяснить
Бывшего президента Молдовы Додона подозревают в предательстве родины
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