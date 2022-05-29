https://uz.sputniknews.ru/20220529/v-nepale-s-radarov-propal-samolet--24867853.html
В Непале с радаров пропал самолет
В Непале с радаров пропал самолет
На борту авиалайнера находилось 22 человека и три члена экипажа
2022-05-29T14:41+0500
2022-05-29T14:41+0500
2022-05-29T14:41+0500
в мире
самолет
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ТАШКЕНТ, 29 мая – Sputnik. В Непале пропал с радаров пассажирский самолет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Kathmandu Post.Согласно заявлению управления гражданской авиации Непала, самолет вылетел из аэропорта города Покхара в 9:55, а связь с ним потеряли в 10:07.Для поисков самолета на место его предполагаемого крушения выслали вертолет. Однако поисковые работы пришлось прекратить из-за плохой погоды.На борту воздушного судна находились 22 пассажира и три члена экипажа. Среди пассажиров - 16 непальцев, четыре гражданина Индии и два человека из Германии.Читайте также: Более 30 человек погибло в Нигерии
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самолет, непал
В Непале с радаров пропал самолет
На борту авиалайнера находилось 22 человека и три члена экипажа.
ТАШКЕНТ, 29 мая – Sputnik.
В Непале пропал с радаров пассажирский самолет. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на газету Kathmandu Post.
Согласно заявлению управления гражданской авиации Непала, самолет вылетел из аэропорта города Покхара в 9:55, а связь с ним потеряли в 10:07.
Для поисков самолета на место его предполагаемого крушения выслали вертолет. Однако поисковые работы пришлось прекратить из-за плохой погоды.
"В районе, где местные жители в последний раз видели самолет, нет населенных пунктов. Как только погода улучшится, вертолет начнет воздушные операции", - сообщил представитель местных властей Чиранджиби Рана.
На борту воздушного судна находились 22 пассажира и три члена экипажа. Среди пассажиров - 16 непальцев, четыре гражданина Индии и два человека из Германии.