https://uz.sputniknews.ru/20220529/v-nepale-s-radarov-propal-samolet--24867853.html

В Непале с радаров пропал самолет

В Непале с радаров пропал самолет

На борту авиалайнера находилось 22 человека и три члена экипажа

2022-05-29T14:41+0500

2022-05-29T14:41+0500

2022-05-29T14:41+0500

в мире

самолет

непал

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ТАШКЕНТ, 29 мая – Sputnik. В Непале пропал с радаров пассажирский самолет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Kathmandu Post.Согласно заявлению управления гражданской авиации Непала, самолет вылетел из аэропорта города Покхара в 9:55, а связь с ним потеряли в 10:07.Для поисков самолета на место его предполагаемого крушения выслали вертолет. Однако поисковые работы пришлось прекратить из-за плохой погоды.На борту воздушного судна находились 22 пассажира и три члена экипажа. Среди пассажиров - 16 непальцев, четыре гражданина Индии и два человека из Германии.Читайте также: Более 30 человек погибло в Нигерии

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самолет, непал