https://uz.sputniknews.ru/20220529/bolee-30-chelovek-pogiblo-v-nigerii-24866331.html

Более 30 человек погибло в Нигерии

Более 30 человек погибло в Нигерии

По чьей вине произошла трагедия и что послужило причиной, читайте в нашем материале.

2022-05-29T12:21+0500

2022-05-29T12:21+0500

2022-05-29T12:41+0500

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нигерия

трагедия

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ТАШКЕНТ, 29 мая – Sputnik. По меньшей мере 31 человек погиб в давке во время раздачи бесплатной еды и одежды на юге Нигерии. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на издание PM News.Трагедия произошла накануне в одной из христианских церквей. Здесь организовали акцию для малоимущих – людям раздавали еду и одежду. Тысячи жителей собрались в месте проведения акции еще в 2 часа ночи и пытались проникнуть внутрь, что привело к давке и человеческим жертвам.Виновниками случившегося назвали организаторов благотворительной акции, которые не смогли грамотно скоординировать мероприятие.Позже полиция арестовала членов общины, в том числе церковного юрисконсульта и организатора программы. Раненых доставили в больницу.Ранее глава МИД Мали Абдулай Диоп в интервью РИА Новости заявил, что санкции Запада против России парализовали экономическую систему и ударили по бедным странам, где от продовольственного кризиса может погибнуть больше людей, чем от рук террористов.Посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров заявил, что некоторые африканские страны запросили у Москвы помощь с поставкой удобрений и продовольствия.Напомним: Запад ввел несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций, предупредил, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.Читайте также: Украина вывозит пшеницу в Европу, несмотря на риск дефицита зерна

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