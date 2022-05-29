https://uz.sputniknews.ru/20220529/v-tashkente-proydet-final-kibersportivnogo-chempionata-24869442.html

В Ташкенте пройдет финал киберспортивного чемпионата

В Ташкенте пройдет финал киберспортивного чемпионата

Победитель международного первенства по киберспорту среди студентов стран-участниц ШОС получит 50 млн сумов

2022-05-29T15:51+0500

2022-05-29T15:51+0500

2022-05-29T15:51+0500

общество

киберспорт

чемпионат

ташкент

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ТАШКЕНТ, 29 мая – Sputnik. Финал международного турнира по киберспорту среди студентов государств-членов Шанхайской организации пройдет в Ташкенте 30 мая, сообщает пресс-служба IT-Park.Заключительный этап первенства SCO STUDENTS CUP пройдет в Университете Inha.Чемпионат проходит по дисциплинам CS:GO и DOTA 2 среди студентов государств-членов ШОС. Мероприятие проходит при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, а также Ассоциации киберспорта УзбекистанаВ начале мая в республике прошел квалификационный турнир SCO Students Cup: Uzbekistan Qualification. Победители квалификационного турнира представляли страну на международном турнире. Призовой фонд соревнований составляет почти $18 тыс. или 200 млн сумов.Как сообщили организаторы, победитель кубка получит 50 млн сумов, занявший второе место – 30 млн сумов, за третье и четвертое места участники получат по 10 млн сумов.Напомним: в настоящий момент в состав Шанхайской организации сотрудничества, которая была создана в 2001 году, входят Узбекистан, Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Индия и Пакистан.Готовится к полноценному членству Иран: на саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема этой страны в организацию.В числе стран-наблюдателей — Афганистан, Беларусь и Монголия.Партнерами по диалогу являются Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Катар, Непал, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.В 2021—2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. Очередной саммит организации пройдет 15—16 сентября этого года в Самарканде.В рамках председательства Узбекистана в ШОС запланировано проведение более 80 мероприятий, 30 из которых – на министерском уровне, ранее заявил замглавы МИД Узбекистана Владимир Норов.Читайте также: В Ташкенте стартовал узбекско-российский бизнес-форум — фото

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киберспорт, чемпионат, ташкент