https://uz.sputniknews.ru/20220529/v-yaponii-zelenskogo-nazvali-vinovnym-v-nachale-rossiyskoy-spetsoperatsii-24864386.html

В Японии Зеленского назвали виновным в начале российской спецоперации

В Японии Зеленского назвали виновным в начале российской спецоперации

Экс-премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что позиция Зеленского по НАТО и Донбассу привела к военной операции на Украине.

2022-05-29T10:42+0500

2022-05-29T10:42+0500

2022-05-29T11:32+0500

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япония

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владимир зеленский

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ТАШКЕНТ, 29 мая – Sputnik. Позиция президента Украины Владимира Зеленского по членству в НАТО и отказ урегулировать конфликт на Донбассе привели к началу российской спецоперации в бывшей советской республике, заявил экс-премьер Японии Синдзо Абэ, сообщает РИА Новости.Он указал, что изменить позицию главы Украины было бы весьма трудным делом. По его мнению, оказать влияние на украинского лидера мог бы президент США Джо Байден.Ранее сообщалось, что следующая зима может стать самой тяжелой с точки зрения обеспечения электроэнергией столичного региона Японии с 2012 года.В качестве причин называют повышение цен на газ и рост опасений относительно стабильности поставок электроэнергии.В связи с этим на следующей неделе впервые за последние пять лет правительство Японии проведет заседание, посвященное "рассмотрению вопросов спроса и предложения на электроэнергию".Напомним, западные страны ввели санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Новые ограничения коснулись в основном банковского сектора, сферы высоких технологий и энергетики.Токио в ответ на проведение спецоперации ввел против Москвы несколько пакетов санкций – исключил Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввел запрет на экспорт с 18 марта 275 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, программное обеспечение, комплектующие для тракторов, газотурбинные двигатели для самолетов и их комплектующие, оборудование для нефтепереработки.Также Япония ввела санкции в отношении 398 физических лиц и 28 организаций из России, и помимо этого, утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.В марте российская сторона, в свою очередь, заявила об отказе от ведения переговоров по мирному договору, прекращении безвизовых поездок граждан Японии на южные Курилы и объявила о выходе из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также: Япония жертвует своим будущим из-за Украины

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япония, украина, владимир зеленский