https://uz.sputniknews.ru/20220519/yaponiya-jertvuet-svoim-buduschim-iz-za-ukrainy-24656000.html

Япония жертвует своим будущим из-за Украины

Япония жертвует своим будущим из-за Украины

Мир продолжает сходить с ума, все больше погружаясь в реальность, где бал правит не здравый смысл и стремление к лучшему будущему, а политика и сиюминутная мода.

2022-05-19T09:42+0500

2022-05-19T09:42+0500

2022-05-19T09:43+0500

колумнисты

япония

украина

внешняя политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/278/29/2782911_0:136:3000:1824_1920x0_80_0_0_6044bce5a1a180cdce2a24bf2a6bc6c8.jpg

Министр экономики, торговли и промышленности Японии на последней пресс-конференции заявил, что его страна, невзирая на стремительно нарастающий энергетический кризис, не рассматривает возможность строительства новых атомных электростанций. Ссылаясь почему-то на украинский кризис, Коити Хагиуда определил стратегию подконтрольного ему ведомства как нацеленную на пересмотр и максимально эффективное использование уже имеющихся атомных мощностей, пишет колумнист РИА Новости Сергей Савчук.Заявление японского чиновника примечательно со всех сторон.Если смотреть под сугубо региональным углом, поведение Японии как нельзя лучше и нагляднее демонстрирует тренд, доминирующий в той части общества, что привыкло именовать себя не иначе как свободным и прогрессивным. Правда, прогресс почему-то представляет собой топтание в одной научно-исторической точке с максимальным выжиманием технических наработок тридцати-сорокалетней давности. Демократия и вовсе ограничивается курсом главного заокеанского партнера, расположившего на территории чужого государства несколько военных баз и диктующего свою навязчивую волю.Позиция Токио тем более удивительна, что во всем мире Страна восходящего солнца воспринимается как одно из наиболее технологичных и технически развитых государств, где во главу угла поставлено развитие наукоемких и современных технологий. Для последних требуется очень и очень много энергии, а современная экономическая модель для планомерного развития требует не менее постоянно растущего производства электричества.При численности населения в 125 миллионов человек, то есть условно сопоставимой с российской, Японии требуется в год не менее 985 тераватт-часов электроэнергии, львиная доля которой идет на поддержание жизнедеятельности разноплановой промышленности. Мы уже упоминали, что современная экономика нежизнеспособна без хотя бы небольшого роста год от года. И цифры потребления энергии Японией наглядно подтверждают неразрывную взаимосвязь увеличения производства и генерации. В 1990-м японцам для обеспечения всех потребностей хватало 829, а в году текущем этот показатель вплотную придвинулся к отметке в тысячу тераватт-часов.Эту энергию нужно откуда-то брать, и наша восточная соседка, небогатая собственными полезными ископаемыми, завозит их из-за рубежа, опираясь на старые проверенные углеводороды. Согласно официальным данным, островитяне импортируют порядка 90 процентов требуемых энергоносителей, включая нефть, сжиженный природный газ и уголь. События периода пандемии и в особенности последних месяцев наглядно показали, что в мире нет ничего стабильного, что устоявшиеся рыночные схемы и ценовые параметры могут произвольно колебаться в любую сторону.Можно прикинуть приблизительные расходы, которые Япония понесла только в прошлом году и только на производство энергии.Известно, что в 2021 году на островах было произведено 1007 тераватт-часов электричества, свыше 40 процентов из которых было получено из нефти и нефтепродуктов. Уголь дал еще 26, а природный газ — 21 процент генерации. А теперь вспомним, что творилось на мировых рынках в этот период. Бочка эталонной Brent за эти два года успела обесцениться до нуля, а позднее взлетела до новых высот, пробив потолок в 139 долларов за баррель, что стало рекордом за последние десять лет. Уголь хоть и имеет изрядно инерционную систему ценообразования с лагом в три-пять месяцев относительно котировок нефти, но тоже умудрился подорожать в несколько раз, запрыгнув на высоту в 350-380 долларов, хотя всего годом ранее даже 120 долларов за тонну считалось очень пристойной ценой. Про газ и говорить нечего. Ошеломительные кульбиты и ежедневные рекорды стоимости голубого топлива, рванувшего за порог в 2000 долларов за тысячу кубометров, видели все.А теперь можно посчитать примерный объем незапланированных расходов, который понес тамошний бюджет. Даже в грубом приближении цифры впечатляют.Мы же добавим, что, только по официальным данным, с начала 2020 года — то есть с начала пандемии — Япония потратила на закупку различных видов топлива свыше 20 миллиардов долларов, еще почти три миллиарда были выделены правительством в качестве обеспечительных мер поддержки.Наши соседи, конечно же, имеют полное право распоряжаться своими бюджетными средствами, как им заблагорассудится. Нас же интересует сам факт того, что люди, облеченные властью и определяющие вектор развития государства, фактически живут одним днем, принимая решения не с прицелом на будущее, а в угоду текущей конъюнктуре.Начать с того, что у японцев прямо сейчас в строю находятся 33 атомных реактора, вырабатывающих менее десяти процентов всей электроэнергии. Это притом что даже после аварии на "Фукусиме" существовали детально проработанные планы увеличения атомной генерации до 40 процентов. Сейчас же, имея в пассиве сразу девять АЭС, на которых остановлены все или некоторые реакторы, Токио осторожно надеется на то, что к 2030 году атомная отрасль сможет занять нишу хотя бы в 20 процентов.Даже части тех средств, что были потрачены на закупку углеводородов, японцам хватило бы на восстановление работоспособности или начало строительства новой и отвечающей всем современным требованиям безопасности станции.АЭС обладают не только колоссальной мощностью и практически не оставляют углеродного следа. Их работа обеспечивается долгосрочными контрактами, где исключаются критические скачки стоимости реакторного топлива, то есть их эксплуатация позволяет спокойно планировать как темпы роста экономики, так и бюджетные расходы, что крайне важно в нашем мире бушующем. Вместо этого коллективный Запад продолжает, как зомби, твердить о зеленом переходе и безуглеродной энергетике.Именно об этом, кстати, вчера в своем выступлении говорил Владимир Путин, подчеркивая, что западные страны спекулируют на озабоченности людей проблемой изменения климата и по сугубо политическим соображениям завышают возможности альтернативной энергетики, занижая при этом значимость традиционной, включая атомную.Чтобы была понятна цель нашей сегодняшней публикации, добавим, что именно подобная страусиная позиция, когда ведущие мировые экономики прячут голову в песок отрицания физической реальности, приводит к тому, что ни одна из глобальных проблем, стоящих перед человечеством, не решается, утопая в бесконечной красивой говорильне.Согласно докладу ООН, на планете более миллиарда человек не имеют доступа к электричеству. Вдумаемся в эту цифру. То есть каждый седьмой житель Земли не может просто взять и зарядить телефон, нагреть чайник или почитать вечером книгу. Все это происходит в разгар XXI века, когда человечество вовсю строит планы полетов на Марс и при помощи сверхмощных телескопов изучает историю жизни звезд.Мирный атом, вне всякого сомнения, это технология будущего, способная обогреть и осветить жизненный путь миллиардов людей. При этом данное направление активно развивают считанные страны, куда входят Россия и Китай, все прочие фактически лишь пользуются успехами прошлого, почивая на дряхлеющих лаврах. США и их послушные партнеры, произнося тонны напыщенных речей в угоду новомодным, слабым и ненадежным технологиям, загнали собственные атомные программы в тупик, теряя компетенции строительства реакторов, а вместе с ними научную базу для новых наработок.Здесь можно было бы порадоваться нашему нарастающему отрыву, но проблема в том, что даже российско-китайскому тандему не по силам решить глобальную проблему нехватки энергии. Для этого нужны коллективные усилия всех стран с мощным научным потенциалом. Для прогресса достаточно, чтобы идейные противники не воевали друг с другом, а просто конкурировали на научном поле битвы, сражаясь за новые мегаватты и годы безаварийной работы.Как бы наивно и утопично это ни звучало, но освободившиеся миллиарды можно было бы потратить не на покупку угля и мазута, а, скажем, на разработку лекарств для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, выведение особо урожайных зерновых культур или на разработку новых типов ракетных двигателей. Ведь Луна и Марс сами себя не освоят.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

япония, украина, внешняя политика