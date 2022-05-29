https://uz.sputniknews.ru/20220529/video-uzbekskiy-sled-v-novom-rossiyskom-kino---pochemu-stoit-posmotret-film-amanat--24843142.html

Видео: узбекский след в новом российском кино — почему стоит посмотреть фильм "Аманат"?

Видео: узбекский след в новом российском кино — почему стоит посмотреть фильм "Аманат"?

Какой человек станет в России своим? Одним из людей, отыскавших ответ на этот вопрос стал уроженец Бухары, режиссер Рауф Кубаев.

2022-05-29T20:30+0500

2022-05-29T20:30+0500

2022-05-29T20:30+0500

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Москва, Новый Арбат, кинотеатр "Октябрь", вечер двадцать четвертого мая. У входа толпятся люди в ожидании старта самой ожидаемой премьеры российского кинематографа — фильма с восточным названием "Аманат". В самой России об "Аманате" уже написали много — съемки фильма начались еще четыре года назад, но процесс приостановила пандемия. Внимание СМИ проект привлек нестандартным сюжетом: историческая драма рассказывает о Джамалуддине, сыне предводителя кавказских горцев имама Шамиля. Будучи аварцем и мусульманином, Джамалуддин стал блестящим русским офицером и внес большой вклад в укрепление связей России и Кавказа. Казалось бы, тема фильма сугубо российская, и тем не менее выхода ленты в широкий прокат 26 мая ждали и киноманы Узбекистана. Почему? Потому что над созданием "Аманата" работали два режиссера — петербуржец Антон Сиверс и уроженец Бухары Рауф Кубаев. Оба на премьере получили почетное звание "Заслуженный деятель искусств Республики Дагестан". Премьеру фильма посетило множество именитых гостей, что неудивительно: как стало известно на дебютном показе, идею "Аманата" одобрил лично президент России Владимир Путин, а реализацию проекта поддержали Министерство культуры РФ, Фонд кино и Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). Состав картины получился под стать уровню, звездный: в ней снялись Андрей Соколов, Екатерина Гусева и Даниил Страхов. Участвует в проекте и узбекистанский, российский актер Фархад Махмудов, который в этом году не сходит с экранов российских кинотеатров: скоро ожидается премьера его собственного фильма, снятого, к слову, в Узбекистане, "Подарок Пери". Но вернемся к "Аманату". На премьере звучало немало похвал в адрес киноленты. Как отметил руководитель ФАДН Игорь Баринов, иногда один фильм может сделать для укрепления межнациональных отношений в стране больше, чем множество мероприятий. И это действительно так: глядя на разнообразие типажей, каждый житель многонациональной России узнает себя. А два часа захватывающих сражений, дворцовых пейзажей и диалогов с долей юмора наконец-то объясняют, кто такой "русский человек" и что такое "Русский мир" русским, то есть своим для России станет любой человек, который по-настоящему любит эту страну. А национальность, религия значения не имеют, и забывать о своей культуре вовсе не нужно. Так и осталось тайной: является ли совпадением тот факт, что в проект пригласили именно Рауфа Кубаева, чья жизненная позиция столь сильно перекликается с девизом Джамалуддина в фильме? "Я аварец, я мусульманин, я русский офицер", — говорит Джамалуддин. Для сравнения: узбека Рауфа Кубаева в России считают русским режиссером. Именно он снял одни из самых известных современных российских фильмов и сериалов "В Багдаде все спокойно", "Пешаварский вальс", "Псевдоним "Албанец", "С чего начинается Родина", "Кармелита". Планирует ли Рауф Кубаев снять фильм о культурных связях России и Центральной Азии? Ответ на вопрос — в сюжете Sputnik Узбекистан.Читайте также:Никита Михалков предложил создать евразийскую киноакадемию

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