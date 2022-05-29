https://uz.sputniknews.ru/20220529/vrach-rasskazala-komu-opasno-upotreblyat-luk-24858954.html
Врач рассказала, кому опасно употреблять лук
Врач рассказала, кому опасно употреблять лук
Эндокринолог: употребление зелени грозит серьезными последствиями некоторым людям.
2022-05-29T08:00+0500
2022-05-29T08:00+0500
2022-05-29T08:00+0500
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лук
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Врач-эндокринолог Елена Щетинина рассказала "Вечерней Москве", кому нельзя есть зелень.Диетолог подчеркнула, что зелень и сырые продукты, в которых содержится много витамина К, могут спровоцировать обострение заболеваний желудка, а при аллергии привести и к смерти.Тем не менее такие продукты, как петрушка, лук, шпинат, салат и др., содержат и достаточное количество полезных веществ — витамины групп А, В, К и аскорбиновую кислоту. Эти вещества замедляют всасывание холестерина и углеводов, и поэтому считаются диетическим продуктам.При аллергии на петрушку или лук "каждый последующий прием продукта может стать последним", предупредила диетолог. При пищевой непереносимости тоже следует временно не употреблять эти продукты. Вернуться к поеданию петрушки и лука можно через полгода, отметила врач.Употребление большого количества зелени может негативно сказаться на людях, страдающих от гастрита, язвы, панкреатита, мочекаменной болезни. Уменьшить влияние этих продуктов на организм и сохранить полезные свойства следует путем термической обработки, заключила специалист.Читайте также:Дрожат руки — бегом к врачу
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лук
Врач рассказала, кому опасно употреблять лук
Эндокринолог объяснила, что употребление зелени грозит серьезными последствиями некоторым категориям граждан.
Врач-эндокринолог Елена Щетинина рассказала "Вечерней Москве"
, кому нельзя есть зелень.
Диетолог подчеркнула, что зелень и сырые продукты, в которых содержится много витамина К, могут спровоцировать обострение заболеваний желудка, а при аллергии привести и к смерти.
Тем не менее такие продукты, как петрушка, лук, шпинат, салат и др., содержат и достаточное количество полезных веществ — витамины групп А, В, К и аскорбиновую кислоту. Эти вещества замедляют всасывание холестерина и углеводов, и поэтому считаются диетическим продуктам.
При аллергии на петрушку или лук "каждый последующий прием продукта может стать последним", предупредила диетолог. При пищевой непереносимости тоже следует временно не употреблять эти продукты. Вернуться к поеданию петрушки и лука можно через полгода, отметила врач.
Употребление большого количества зелени может негативно сказаться на людях, страдающих от гастрита, язвы, панкреатита, мочекаменной болезни. Уменьшить влияние этих продуктов на организм и сохранить полезные свойства следует путем термической обработки, заключила специалист.