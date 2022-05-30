https://uz.sputniknews.ru/20220530/iranskie-finansisty-nazvali-prichiny-provala-antirossiyskix-sanktsiy-24890008.html
Иранские финансисты назвали причины провала антироссийских санкций
Иранские финансисты назвали причины провала антироссийских санкций
Ранее никому не удавалось преодолеть отключение доступа к SWIFT, подчеркивает издание Resalat.
2022-05-30T21:48+0500
2022-05-30T21:48+0500
2022-05-30T21:48+0500
в мире
иран
санкции
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ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik. Иранское издание Resalat проанализировало причины фиаско санкций Запада против России. Об этом сообщает РИА Новости.Как заявили иранские аналитики, ранее противостоять отключению Западом доступа к SWIFT не удавалось никому.Россия смогла заблаговременно создать и внедрить локальную систему международных платежей "Мир", что помогло смягчить последствия прекращения работы в стране Visa и MasterCard, отмечают аналитики.Также обозреватели высоко оценили решение перевести расчеты за поставки газа недружественным странам в рубли.По их мнению, отсутствие замены российских энергоносителей окончательно поставило Запад в тупик.Напомним: новая схема оплаты за поставки газа работает с 1 апреля. Согласно указу президента России Владимира Путина, западные компании должны открыть счет в "Газпромбанке", на который и будут зачисляться платежи за газ в валюте, предусмотренной контрактом. Затем банк сам продает валюту на Московской бирже и переводит рубли "Газпрому".Читайте также: CМИ: решение Путина продавать газ за рубли сделало валюту РФ самой устойчивой
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иран, санкции
Иранские финансисты назвали причины провала антироссийских санкций
Ранее никому не удавалось преодолеть отключение доступа к SWIFT, подчеркивает издание Resalat.
ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik.
Иранское издание Resalat проанализировало причины фиаско санкций Запада против России. Об этом сообщает РИА Новости
.
Как заявили иранские аналитики, ранее противостоять отключению Западом доступа к SWIFT не удавалось никому.
Россия смогла заблаговременно создать и внедрить локальную систему международных платежей "Мир", что помогло смягчить последствия прекращения работы в стране Visa и MasterCard, отмечают аналитики.
"Именно этот фактор попросту лишил многие вводимые против России санкции смысла", - подчеркивает издание.
Также обозреватели высоко оценили решение перевести расчеты за поставки газа недружественным странам в рубли.
По их мнению, отсутствие замены российских энергоносителей окончательно поставило Запад в тупик.
"Как обойти собственные, ими самими введенные против России ограничения, так, чтобы и санкции сохранить, но и не остаться в то же время без российских энергоносителей, заменить которые, как оказалось, нечем", - заключает Resalat.
Напомним: новая схема оплаты за поставки газа работает с 1 апреля. Согласно указу президента России Владимира Путина, западные компании должны открыть счет в "Газпромбанке", на который и будут зачисляться платежи за газ в валюте, предусмотренной контрактом. Затем банк сам продает валюту на Московской бирже и переводит рубли "Газпрому".