https://uz.sputniknews.ru/20220530/jenschiny-iz-maloobespechennyx-semey-smogut-postupit-v-vuz-po-grantu-24884629.html
Женщины из малообеспеченных семей смогут поступить в вуз по гранту
Женщины из малообеспеченных семей смогут поступить в вуз по гранту
Заявление и документы принимаются и рассматриваются рабочими группами в электронном виде.
2022-05-30T17:49+0500
2022-05-30T17:49+0500
2022-05-30T17:49+0500
общество
женщины
семья
малообеспеченные семьи
вуз
грант
заявление
документы
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ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. Малообеспеченным женщинам начнут выдавать рекомендации для получения государственного гранта для поступления в вуз. Об этом сообщили в Ташкентском городском управлении по делам семьи и женщин.В Узбекистане женщины из малообеспеченных семей могут принять участие в конкурсе на поступление в университеты в рамках дополнительного государственного гранта.Для получения рекомендации они должны подать заявление в электронном виде в районный либо городской отдел по поддержке махалли и семьи по месту проживания. Рабочие группы принимают и рассматривают заявление и документы в электронном виде через платформу women-uz.uz с 30 мая по 8 июня.Кто может претендовать на грантРекомендации выдают всем женщинам из малообеспеченных семей, которые отвечают установленным критериям:Читайте также
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MIA „Rosiya Segodnya“
женщины, семья, малообеспеченные семьи, вуз, грант, заявление, документы
Женщины из малообеспеченных семей смогут поступить в вуз по гранту
Заявление и документы принимаются и рассматриваются рабочими группами в электронном виде.
ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik.
Малообеспеченным женщинам начнут выдавать рекомендации для получения государственного гранта для поступления в вуз. Об этом сообщили
в Ташкентском городском управлении по делам семьи и женщин.
В Узбекистане женщины из малообеспеченных семей могут принять участие в конкурсе на поступление в университеты в рамках дополнительного государственного гранта.
Для получения рекомендации они должны подать заявление в электронном виде в районный либо городской отдел по поддержке махалли и семьи по месту проживания. Рабочие группы принимают и рассматривают заявление и документы в электронном виде через платформу women-uz.uz с 30 мая по 8 июня.
Кто может претендовать на грант
Рекомендации выдают всем женщинам из малообеспеченных семей, которые отвечают установленным критериям:
Женщины из малообеспеченных семей (семья со среднемесячным совокупным доходом, равным не более 0,527 МРОТ на каждого члена семьи);
Девочки, выросшие в неполной семье, у которых умер отец или мать или оба родителя;
Нуждающиеся в социальной защите женщины, потерявшие супруга и в одиночку воспитывающие несовершеннолетнего ребенка;
Женщины из малообеспеченных семей с детьми-инвалидами;
Дочери одиноких женщин, нуждающихся в социальной защите, воспитывающих двух и более детей в возрасте до 14 лет, проживающих отдельно от других родственников или арендующих жилье;
Женщины из малообеспеченных семей, у которых один или оба родителя имеют инвалидность первой или второй группы.