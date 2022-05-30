https://uz.sputniknews.ru/20220530/jenschiny-iz-maloobespechennyx-semey-smogut-postupit-v-vuz-po-grantu-24884629.html

Женщины из малообеспеченных семей смогут поступить в вуз по гранту

Женщины из малообеспеченных семей смогут поступить в вуз по гранту

Заявление и документы принимаются и рассматриваются рабочими группами в электронном виде.

2022-05-30T17:49+0500

2022-05-30T17:49+0500

2022-05-30T17:49+0500

общество

женщины

семья

малообеспеченные семьи

вуз

грант

заявление

документы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/1e/24884566_0:110:2925:1755_1920x0_80_0_0_6b6c694269b79a2eacd4c24b5619b155.jpg

ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. Малообеспеченным женщинам начнут выдавать рекомендации для получения государственного гранта для поступления в вуз. Об этом сообщили в Ташкентском городском управлении по делам семьи и женщин.В Узбекистане женщины из малообеспеченных семей могут принять участие в конкурсе на поступление в университеты в рамках дополнительного государственного гранта.Для получения рекомендации они должны подать заявление в электронном виде в районный либо городской отдел по поддержке махалли и семьи по месту проживания. Рабочие группы принимают и рассматривают заявление и документы в электронном виде через платформу women-uz.uz с 30 мая по 8 июня.Кто может претендовать на грантРекомендации выдают всем женщинам из малообеспеченных семей, которые отвечают установленным критериям:Читайте также

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

женщины, семья, малообеспеченные семьи, вуз, грант, заявление, документы