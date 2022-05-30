Более полутора миллиона узбекистанцев получили единовременную помощь на банковские карты
© Sputnik / Зафар ХалиловСум
© Sputnik / Зафар Халилов
Что касается наличных платежей, то они проходят через передвижные кассы при Народном банке и завершатся к 8 июня текущего года.
ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. По данным за 27 мая текущего года, более 1,5 млн граждан Узбекистана (96% пенсионеров и получателей пособий) получили единовременную помощь через банковские карты. Общая сумма выплат составила 473,5 млрд сумов, сообщает пресс-служба Министерства финансов республики.
Остальные деньги находятся в процессе перевода, отметили в информационной службе. Что касается наличных платежей, то они проходят через передвижные кассы при Народном банке и завершатся к 8 июня текущего года.
Ранее стало известно, что постановлением президента Шавката Мирзиёева пенсионеры, инвалиды, семьи, потерявшие кормильца, а также граждане, ухаживающие за детьми-инвалидами получат единовременную выплату из госбюджета. Размер пособия в Ташкенте составил 400 тыс. сумов, в Каракалпакстане и других регионах – 300 тыс. сумов.
При этом лицам, имеющим право на получение единовременной материальной помощи по нескольким категориям, выплаты поступят по каждой категории.
Остальные деньги находятся в процессе перевода, отметили в информационной службе. Что касается наличных платежей, то они проходят через передвижные кассы при Народном банке и завершатся к 8 июня текущего года.
Ранее стало известно, что постановлением президента Шавката Мирзиёева пенсионеры, инвалиды, семьи, потерявшие кормильца, а также граждане, ухаживающие за детьми-инвалидами получат единовременную выплату из госбюджета. Размер пособия в Ташкенте составил 400 тыс. сумов, в Каракалпакстане и других регионах – 300 тыс. сумов.
При этом лицам, имеющим право на получение единовременной материальной помощи по нескольким категориям, выплаты поступят по каждой категории.
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