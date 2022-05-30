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https://uz.sputniknews.ru/20220530/bolee-polutora-milliona-uzbekistantsev-poluchili-edinovremennuyu-pomosch-na-bankovskie-karty--24876156.html
Более полутора миллиона узбекистанцев получили единовременную помощь на банковские карты
Более полутора миллиона узбекистанцев получили единовременную помощь на банковские карты
Что касается наличных платежей, то они проходят через передвижные кассы при Народном банке и завершатся к 8 июня текущего года.
2022-05-30T11:17+0500
2022-05-30T11:17+0500
общество
узбекистанцы
помощь
банковские карты
народный банк
наличные
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ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. По данным за 27 мая текущего года, более 1,5 млн граждан Узбекистана (96% пенсионеров и получателей пособий) получили единовременную помощь через банковские карты. Общая сумма выплат составила 473,5 млрд сумов, сообщает пресс-служба Министерства финансов республики. Остальные деньги находятся в процессе перевода, отметили в информационной службе. Что касается наличных платежей, то они проходят через передвижные кассы при Народном банке и завершатся к 8 июня текущего года. Ранее стало известно, что постановлением президента Шавката Мирзиёева пенсионеры, инвалиды, семьи, потерявшие кормильца, а также граждане, ухаживающие за детьми-инвалидами получат единовременную выплату из госбюджета. Размер пособия в Ташкенте составил 400 тыс. сумов, в Каракалпакстане и других регионах – 300 тыс. сумов. При этом лицам, имеющим право на получение единовременной материальной помощи по нескольким категориям, выплаты поступят по каждой категории.Читайте также:
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узбекистанцы, помощь, банковские карты, народный банк, наличные

Более полутора миллиона узбекистанцев получили единовременную помощь на банковские карты

11:17 30.05.2022
© Sputnik / Зафар ХалиловСум
Сум - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2022
© Sputnik / Зафар Халилов
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Что касается наличных платежей, то они проходят через передвижные кассы при Народном банке и завершатся к 8 июня текущего года.
ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. По данным за 27 мая текущего года, более 1,5 млн граждан Узбекистана (96% пенсионеров и получателей пособий) получили единовременную помощь через банковские карты. Общая сумма выплат составила 473,5 млрд сумов, сообщает пресс-служба Министерства финансов республики.

Остальные деньги находятся в процессе перевода, отметили в информационной службе. Что касается наличных платежей, то они проходят через передвижные кассы при Народном банке и завершатся к 8 июня текущего года.

Ранее стало известно, что постановлением президента Шавката Мирзиёева пенсионеры, инвалиды, семьи, потерявшие кормильца, а также граждане, ухаживающие за детьми-инвалидами получат единовременную выплату из госбюджета. Размер пособия в Ташкенте составил 400 тыс. сумов, в Каракалпакстане и других регионах – 300 тыс. сумов.

При этом лицам, имеющим право на получение единовременной материальной помощи по нескольким категориям, выплаты поступят по каждой категории.
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