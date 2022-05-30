https://uz.sputniknews.ru/20220530/kak-borotsya-s-ukachivaniem---layfxak-ot-styuardess-24873019.html

Как бороться с укачиванием - лайфхак от стюардесс

Как бороться с укачиванием - лайфхак от стюардесс

Скоро лето, сезон отпусков и путешествий. Но не всем перелеты доставляют удовольствие. Бортпроводники поделились секретами борьбы с "морской болезнью" во время полета

2022-05-30T07:30+0500

2022-05-30T07:30+0500

2022-05-30T07:30+0500

это интересно

самолет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0d/23300935_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e40dc1da64527368da408cf85fecc3bf.jpg

Полет на самолете может стать сущей пыткой, если вас в воздухе укачивает. Бортпроводники поделились проверенными способами борьбы с "морской болезнью" в полете, сообщает РИА Новости.Стюардессы рассказали о лайфхаках, с помощью которых они помогают пассажирам самолета справиться с тошнотой, на одном из форумов.Одно из средств – кола. Напиток нужно предварительно десять раз перелить из одного стакана в другой, чтобы освободить от газа, а затем пить очень медленно. Попробовать этот метод можно и с лимонадом.Уменьшить неприятные ощущения помогают и цитрусовые, считают бортпроводники.Кто-то поделился еще одним трюком: "Накапайте в горячую чашку несколько капель сока лимона и дайте пассажиру понюхать. Это уменьшает тошноту".Поможет и горячий чай с имбирем. Его тоже нужно пить медленно мелкими глотками.Читайте также: Вредна ли еда из микроволновки — мнение врача

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

самолет