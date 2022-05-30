https://uz.sputniknews.ru/20220530/nazarbaev-poxvalil-deystviya-tokaeva-vo-vremya-yanvarskix-protestov-24876506.html

Назарбаев похвалил действия Токаева во время январских протестов

Назарбаев похвалил действия Токаева во время январских протестов

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года.

2022-05-30T11:39+0500

2022-05-30T11:39+0500

2022-05-30T11:39+0500

в мире

нурсултан назарбаев

касым-жомарт токаев

протесты

казахстан

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ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. Решительные действия главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева предотвратили худший вариант развития январских событий, выразил уверенность первый президент страны Нурсултан Назарбаев. Об этом сообщает РИА Новости.По словам Назарбаева, январские события были потрясением для всего Казахстана.Назарбаев подчеркнул, что необходимо выяснить, кто именно стоял за организацией массовых беспорядков, погромов и убийств. Он выразил уверенность, что в ходе следствия будут найдены ответы на эти вопросы.Напомним, Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие, захватили аэропорт. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 230 человек, в том числе 19 силовиков.Читайте также:

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