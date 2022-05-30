Назарбаев похвалил действия Токаева во время январских протестов
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлава Совета безопасности Казахстана и председатель правящей партии "Нур Отан" Нурсултан Назарбаев
© Sputnik / Алексей Никольский/
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года.
ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. Решительные действия главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева предотвратили худший вариант развития январских событий, выразил уверенность первый президент страны Нурсултан Назарбаев. Об этом сообщает РИА Новости.
"На тот момент для меня было важным оказать всецелую поддержку нашему президенту, а не реагировать на различные слухи и домыслы. Я передал ему полномочия председателя Совета безопасности страны. Именно решительные действия президента и предотвратили худший вариант развития событий", — сказал Назарбаев в интервью известному казахстанскому политологу Данияру Ашимбаеву, который опубликовал текст в своем Telegram-канале.
По словам Назарбаева, январские события были потрясением для всего Казахстана.
"Как я отмечал ранее, целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было посеять хаос в стране и разрушить целостность государства. Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком", — отметил первый президент.
Назарбаев подчеркнул, что необходимо выяснить, кто именно стоял за организацией массовых беспорядков, погромов и убийств. Он выразил уверенность, что в ходе следствия будут найдены ответы на эти вопросы.
"Необходимо разобраться, почему соответствующие правоохранительные органы не знали или не хотели знать о готовящихся по всей стране беспорядках", — добавил Назарбаев.
Напомним, Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие, захватили аэропорт. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 230 человек, в том числе 19 силовиков.
Читайте также: