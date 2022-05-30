https://uz.sputniknews.ru/20220530/pri-strelbe-na-festivale-v-ssha-pogib-odin-chelovek-24874614.html
При стрельбе на фестивале в США погиб один человек
При стрельбе на фестивале в США погиб один человек
Инцидент произошел на ежегодном мероприятии в честь Дня поминовения.
2022-05-30T09:49+0500
2022-05-30T09:49+0500
2022-05-30T09:49+0500
происшествия
сша
стрельба
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ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. Один человек погиб и семь пострадали в результате стрельбы на фестивале в штате Оклахома. Подозреваемый уже задержан, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное бюро расследований.Известно, что все пострадавшие были госпитализированы. Среди них есть один несовершеннолетний.Как сообщают в ведомстве, подозреваемый, 26-летний Скайлер Бакнер, явился в офис шерифа с повинной.Происшествие случилось на ежегодном мероприятии в честь Дня поминовения. Там присутствовало 1,5 тыс. человек. По заявлению свидетелей, сначала произошла ссора, вслед за ней началась стрельба.Читайте также:
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сша, стрельба
При стрельбе на фестивале в США погиб один человек
Инцидент произошел на ежегодном мероприятии в честь Дня поминовения.
ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik.
Один человек погиб и семь пострадали в результате стрельбы на фестивале в штате Оклахома. Подозреваемый уже задержан, сообщает РИА Новости
со ссылкой на местное бюро расследований.
"Подозреваемый в стрельбе в Тафте находится под стражей... Агенты Бюро расследований штата Оклахома ведут расследование после того, как восемь человек получили огнестрельные ранения на фестивале под открытым небом в Тафте, штат Оклахома. На данный момент один человек погиб и семеро ранены", — говорится в заявлении ведомства.
Известно, что все пострадавшие были госпитализированы. Среди них есть один несовершеннолетний.
Как сообщают в ведомстве, подозреваемый, 26-летний Скайлер Бакнер, явился в офис шерифа с повинной.
Происшествие случилось на ежегодном мероприятии в честь Дня поминовения. Там присутствовало 1,5 тыс. человек. По заявлению свидетелей, сначала произошла ссора, вслед за ней началась стрельба.