https://uz.sputniknews.ru/20220530/pri-strelbe-na-festivale-v-ssha-pogib-odin-chelovek-24874614.html

При стрельбе на фестивале в США погиб один человек

При стрельбе на фестивале в США погиб один человек

Инцидент произошел на ежегодном мероприятии в честь Дня поминовения.

2022-05-30T09:49+0500

2022-05-30T09:49+0500

2022-05-30T09:49+0500

происшествия

сша

стрельба

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ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. Один человек погиб и семь пострадали в результате стрельбы на фестивале в штате Оклахома. Подозреваемый уже задержан, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное бюро расследований.Известно, что все пострадавшие были госпитализированы. Среди них есть один несовершеннолетний.Как сообщают в ведомстве, подозреваемый, 26-летний Скайлер Бакнер, явился в офис шерифа с повинной.Происшествие случилось на ежегодном мероприятии в честь Дня поминовения. Там присутствовало 1,5 тыс. человек. По заявлению свидетелей, сначала произошла ссора, вслед за ней началась стрельба.Читайте также:

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сша, стрельба