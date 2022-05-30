https://uz.sputniknews.ru/20220530/si-tszinpin-vse-strany-atr-otvetstvenny-za-zaschitu-mira-v-regione-24875986.html

Си Цзиньпин: все страны АТР ответственны за защиту мира в регионе

Си Цзиньпин: все страны АТР ответственны за защиту мира в регионе

По словам председателя КНР Си Цзиньпиня, стратегическое партнерство Китая с тихоокеанскими островными государствами достигло плодотворных результатов.

2022-05-30T10:55+0500

2022-05-30T10:55+0500

2022-05-30T10:55+0500

в мире

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ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. Защита мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), а также содействие развитию и процветанию стран являются общей ответственностью всех региональных государств, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник в своем письменном послании участникам второй встречи глав МИД Китая и островных стран Тихоокеанского региона, проходящей на Фиджи.По заявлению Си Цзиньпиня, китайская сторона всегда придерживалась в развитии дружественных отношений с государствами АТР принципа равенства всех стран вне зависимости от их размера. Также Китай отстаивал концепцию справедливости, взаимной выгоды, искренности и дружбы, отметил китайский лидер.Также глава КНР особо выделил, что Китай готов к совместной работе с тихоокеанскими островными государствами, чтобы укрепить уверенность в совместном преодолении вызовов и достигнуть консенсуса ради общего развития.Читайте также:

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