https://uz.sputniknews.ru/20220530/si-tszinpin-vse-strany-atr-otvetstvenny-za-zaschitu-mira-v-regione-24875986.html
Си Цзиньпин: все страны АТР ответственны за защиту мира в регионе
Си Цзиньпин: все страны АТР ответственны за защиту мира в регионе
По словам председателя КНР Си Цзиньпиня, стратегическое партнерство Китая с тихоокеанскими островными государствами достигло плодотворных результатов.
2022-05-30T10:55+0500
2022-05-30T10:55+0500
2022-05-30T10:55+0500
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мир
кнр
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партнерство
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ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. Защита мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), а также содействие развитию и процветанию стран являются общей ответственностью всех региональных государств, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник в своем письменном послании участникам второй встречи глав МИД Китая и островных стран Тихоокеанского региона, проходящей на Фиджи.По заявлению Си Цзиньпиня, китайская сторона всегда придерживалась в развитии дружественных отношений с государствами АТР принципа равенства всех стран вне зависимости от их размера. Также Китай отстаивал концепцию справедливости, взаимной выгоды, искренности и дружбы, отметил китайский лидер.Также глава КНР особо выделил, что Китай готов к совместной работе с тихоокеанскими островными государствами, чтобы укрепить уверенность в совместном преодолении вызовов и достигнуть консенсуса ради общего развития.Читайте также:
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си цзиньпин, мир, кнр, китай, партнерство
Си Цзиньпин: все страны АТР ответственны за защиту мира в регионе
По словам председателя КНР Си Цзиньпиня, стратегическое партнерство Китая с тихоокеанскими островными государствами достигло плодотворных результатов.
ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. Защита мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), а также содействие развитию и процветанию стран являются общей ответственностью всех региональных государств, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник в своем письменном послании участникам второй встречи глав МИД Китая и островных стран Тихоокеанского региона, проходящей на Фиджи.
"В последние годы всестороннее стратегическое партнерство Китая с тихоокеанскими островными государствами, основанное на взаимном уважении и совместном развитии, непрерывно развивается и уже достигло плодотворных результатов", — цитирует председателя РИА Новости
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По заявлению Си Цзиньпиня, китайская сторона всегда придерживалась в развитии дружественных отношений с государствами АТР принципа равенства всех стран вне зависимости от их размера. Также Китай отстаивал концепцию справедливости, взаимной выгоды, искренности и дружбы, отметил китайский лидер.
"Вне зависимости от изменений международной ситуации Китай всегда был хорошим другом островных государств-единомышленников из Тихоокеанского региона… Отстаивание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, содействие развитию и процветанию всех стран являются общим стремлением народов региона и общей ответственностью региональных государств", — подчеркнул Си Цзиньпин.
Также глава КНР особо выделил, что Китай готов к совместной работе с тихоокеанскими островными государствами, чтобы укрепить уверенность в совместном преодолении вызовов и достигнуть консенсуса ради общего развития.