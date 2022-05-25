https://uz.sputniknews.ru/20220525/kitay-nazval-vinovnika-prodovolstvennogo-krizisa-v-evrope-24787773.html
Китай назвал виновника продовольственного кризиса в Европе
Китай назвал виновника продовольственного кризиса в Европе
По оценкам Европейского центрального банка, стоимость продуктов питания останется высокой в течение всего 2022 года.
2022-05-25T11:17+0500
2022-05-25T11:17+0500
2022-05-25T11:39+0500
в мире
китай
европа
продовольствие
кризис
стоимость
продукты
питание
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ТАШКЕНТ, 25 мая - Sputnik. Ситуация на Украине и санкции против России вызвали крупнейший продовольственный кризис со времен Второй мировой войны. Европейские страны уже ощутили его действие на себе, пишет китайское издание "Синьхуа".Из-за обострения украинского кризиса и антироссийских ограничений поставки удобрений из России и Беларуси прекратились. Цены на них также стремительно выросли. Кроме этого, экспорт пшеницы и кукурузы из России и Украины был остановлен.Более всего заставило европейцев почувствовать "небывалое давление" удорожание продуктов питания.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.Читайте также:
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китай, европа, продовольствие, кризис, стоимость, продукты, питание
Китай назвал виновника продовольственного кризиса в Европе
11:17 25.05.2022 (обновлено: 11:39 25.05.2022)
По оценкам Европейского центрального банка, стоимость продуктов питания останется высокой в течение всего 2022 года.
ТАШКЕНТ, 25 мая - Sputnik.
Ситуация на Украине и санкции против России вызвали крупнейший продовольственный кризис со времен Второй мировой войны. Европейские страны уже ощутили его действие на себе, пишет
китайское издание "Синьхуа".
Из-за обострения украинского кризиса и антироссийских ограничений поставки удобрений из России и Беларуси прекратились. Цены на них также стремительно выросли. Кроме этого, экспорт пшеницы и кукурузы из России и Украины был остановлен.
"Если мы не решим проблему с удобрениями, и торговля ими не возобновится, в следующем году мир столкнется с очень серьезной проблемой снабжения продовольствием", - цитирует "Синьхуа" главного экономиста Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро.
Более всего заставило европейцев почувствовать "небывалое давление" удорожание продуктов питания.
"Цены растут каждую неделю, и ситуация становится невыносимой, потому что увеличивается стоимость буквально всего", - рассказал изданию один из французских фермеров.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.