https://uz.sputniknews.ru/20220525/kitay-nazval-vinovnika-prodovolstvennogo-krizisa-v-evrope-24787773.html

Китай назвал виновника продовольственного кризиса в Европе

Китай назвал виновника продовольственного кризиса в Европе

По оценкам Европейского центрального банка, стоимость продуктов питания останется высокой в течение всего 2022 года.

2022-05-25T11:17+0500

2022-05-25T11:17+0500

2022-05-25T11:39+0500

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ТАШКЕНТ, 25 мая - Sputnik. Ситуация на Украине и санкции против России вызвали крупнейший продовольственный кризис со времен Второй мировой войны. Европейские страны уже ощутили его действие на себе, пишет китайское издание "Синьхуа".Из-за обострения украинского кризиса и антироссийских ограничений поставки удобрений из России и Беларуси прекратились. Цены на них также стремительно выросли. Кроме этого, экспорт пшеницы и кукурузы из России и Украины был остановлен.Более всего заставило европейцев почувствовать "небывалое давление" удорожание продуктов питания.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.Читайте также:

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китай, европа, продовольствие, кризис, стоимость, продукты, питание