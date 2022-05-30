https://uz.sputniknews.ru/20220530/skonchalas-geroy-uzbekistana-lola-murotova-24882147.html
Скончалась герой Узбекистана Лола Муротова
Скончалась герой Узбекистана Лола Муротова
Выдающийся фермер, член Сената Олий Мажлиса и известный общественный деятель, Лолахон Муродова умерла на 65-м году жизни.
2022-05-30T15:16+0500
2022-05-30T15:16+0500
2022-05-30T15:16+0500
общество
скончалась
узбекистан
фермер
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ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. Ушла из жизни Герой Узбекистана, член Сената Олий Мажлиса Лолахон Муродова, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе хокимията Ферганской области.Лолахон Муротова родилась 9 марта 1958 года в Алтыарыкском районе Ферганской области. Сразу после окончания средней школы начала трудиться в колхозе "Нуробод", где прошла путь от механизатора до председателя. Позже основала фермерское хозяйство "Нурли обод".Была депутатом Ферганского областного Кенгаша, затем – членом Сената Олий Мажлиса. Награждена орденами "Эл-юрт хурмати", "Фидокорона хизматлари учун". Получила почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Узбекистан" и "Герой Узбекистана".Читайте также: Скончался Рифкат Ибрагимов
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скончалась, узбекистан, фермер
Скончалась герой Узбекистана Лола Муротова
Выдающийся фермер, член Сената Олий Мажлиса и известный общественный деятель, Лолахон Муротова умерла на 65-м году жизни.
ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik.
Ушла из жизни Герой Узбекистана, член Сената Олий Мажлиса Лолахон Муродова, сообщили корреспонденту Sputnik
в пресс-службе хокимията Ферганской области.
"Уход из жизни Лолы Муротовой - большая утрата для всех жителей Ферганской долины. Она была нашей гордостью. Ее жизненный путь и то, каким она была человеком, всегда являлось примером для всех жителей области. Как она жила, как любила родную землю и работу, ее патриотизм и самоотверженность навсегда останутся в памяти и в сердцах всех ферганцев", - отметил пресс-секретарь областного хокимията Дильмурад Джумабаев.
Лолахон Муротова родилась 9 марта 1958 года в Алтыарыкском районе Ферганской области. Сразу после окончания средней школы начала трудиться в колхозе "Нуробод", где прошла путь от механизатора до председателя. Позже основала фермерское хозяйство "Нурли обод".
Была депутатом Ферганского областного Кенгаша, затем – членом Сената Олий Мажлиса. Награждена орденами "Эл-юрт хурмати", "Фидокорона хизматлари учун". Получила почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Узбекистан" и "Герой Узбекистана".