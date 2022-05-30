Скончалась герой Узбекистана Лола Муротова

"Уход из жизни Лолы Муротовой - большая утрата для всех жителей Ферганской долины. Она была нашей гордостью. Ее жизненный путь и то, каким она была человеком, всегда являлось примером для всех жителей области. Как она жила, как любила родную землю и работу, ее патриотизм и самоотверженность навсегда останутся в памяти и в сердцах всех ферганцев", - отметил пресс-секретарь областного хокимията Дильмурад Джумабаев.