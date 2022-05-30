https://uz.sputniknews.ru/20220530/spetsoperatsiya-na-ukraine--glavnye-novosti-na-30-maya-24881002.html
Спецоперация на Украине – главные новости на 30 мая
Спецоперация на Украине – главные новости на 30 мая
За время операции российские военные уничтожили свыше 450 украинских установок залпового огня.
2022-05-30T14:54+0500
2022-05-30T14:54+0500
2022-05-30T14:54+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
военные
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ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. По данным Министерства обороны России, с начала специальной военной операции в защиту жителей Донбасса российские военные уничтожили свыше 450 украинских установок залпового огня. Об это м на традиционном брифинге сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.За последние сутки российские военнослужащие уничтожили около 70 пунктов управления украинской армии, в том числе пункт оперативного командования "Юг" в Николаевской области, а также более семисот районов сосредоточения сил ВСУ.Кроме того, российская армия вывела из строя 55 артиллерийских и минометных батарей, 4 установки град, и 46 единиц техники и склад боеприпасов неподалеку от Новомихайловки в Донецкой народной республике.Ударом по ангару на судостроительном заводе "Океан" в Николаеве российская артиллерия взорвала более 15 танков и БМП и 5 артиллерийских орудий.Напомним, Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также: Херсонская и Запорожская области переходят на телефонный код России
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украина, военные
Спецоперация на Украине – главные новости на 30 мая
За время операции российские военные уничтожили свыше 450 украинских установок залпового огня.
ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik
. По данным Министерства обороны России, с начала специальной военной операции в защиту жителей Донбасса российские военные уничтожили свыше 450 украинских установок залпового огня. Об это м на традиционном брифинге сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости
.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 183 самолета, 128 вертолетов, 1064 беспилотных летательных аппарата, 325 зенитных ракетных комплексов, 3323 танка и других боевых бронированных машин, 451 установка реактивных систем залпового огня, 1731 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 3294 единицы специальной военной автомобильной техники", - уточнил он.
За последние сутки российские военнослужащие уничтожили около 70 пунктов управления украинской армии, в том числе пункт оперативного командования "Юг" в Николаевской области, а также более семисот районов сосредоточения сил ВСУ.
Кроме того, российская армия вывела из строя 55 артиллерийских и минометных батарей, 4 установки град, и 46 единиц техники и склад боеприпасов неподалеку от Новомихайловки в Донецкой народной республике.
Ударом по ангару на судостроительном заводе "Океан" в Николаеве российская артиллерия взорвала более 15 танков и БМП и 5 артиллерийских орудий.
Напомним, Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.