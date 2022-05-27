https://uz.sputniknews.ru/20220527/xersonskaya-i-zaporojskaya-oblasti-perexodyat-na-telefonnyy-kod-rossii-24833993.html
Херсонская и Запорожская области переходят на телефонный код России
Херсонская и Запорожская области переходят на телефонный код России
Херсонская и Запорожская области переходят на код "+7", а украинский код "+380" уходит в прошлое.
2022-05-27T13:26+0500
2022-05-27T13:26+0500
2022-05-27T13:26+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
крым
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей переходят на российский телефонный код "+7". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова.По его словам, в Херсоне, Мелитополе и Бердянске в продажу уже поступили мобильные пакеты российских операторов.Эту информацию РИА Новости подтвердили и в администрации Запорожской области.Также в этом заверили и в в Херсонской области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины.В регионах начали работу военно-гражданские администрации, идет трансляция российских телеканалов и радиостанций, а также восстановление торговых связей с Крымом.Напомним, Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читать также: Жители двух областей Украины получат гражданство России в упрощенном порядкеВ Запорожье заявили, что Украина потеряла выход к Азовскому морю навсегдаВласти Херсона: российская армия - гарант безопасности региона
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украина, крым
Херсонская и Запорожская области переходят на телефонный код России
Херсонская и Запорожская области переходят на код "+7", а украинский код "+380" "уходит в прошлое", заявил Крючков.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik.
Освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей переходят на российский телефонный код "+7". Об этом сообщает
РИА Новости со ссылкой на советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова.
"По моей информации там уже работают новые операторы связи", — сказал Крючков, подчеркнув, что украинский телефонный код "+380" скоро уйдет в прошлое.
По его словам, в Херсоне, Мелитополе и Бердянске в продажу уже поступили мобильные пакеты российских операторов.
Эту информацию РИА Новости подтвердили и в администрации Запорожской области.
"Запорожская область переходит на российский телефонный код "+7". В регион зашел новый оператор мобильной связи. В продажу уже поступили sim-карты с номерами, которые начинаются на "+7", — сказал агентству член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Также в этом заверили и в в Херсонской области.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины.
В регионах начали работу военно-гражданские администрации, идет трансляция российских телеканалов и радиостанций, а также восстановление торговых связей с Крымом.
Напомним, Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.