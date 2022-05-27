https://uz.sputniknews.ru/20220527/xersonskaya-i-zaporojskaya-oblasti-perexodyat-na-telefonnyy-kod-rossii-24833993.html

Херсонская и Запорожская области переходят на телефонный код России

Херсонская и Запорожская области переходят на телефонный код России

Херсонская и Запорожская области переходят на код "+7", а украинский код "+380" уходит в прошлое.

2022-05-27T13:26+0500

2022-05-27T13:26+0500

2022-05-27T13:26+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/1c/21989259_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_b828de1e308077db6a435faf29ed6254.jpg

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей переходят на российский телефонный код "+7". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова.По его словам, в Херсоне, Мелитополе и Бердянске в продажу уже поступили мобильные пакеты российских операторов.Эту информацию РИА Новости подтвердили и в администрации Запорожской области.Также в этом заверили и в в Херсонской области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины.В регионах начали работу военно-гражданские администрации, идет трансляция российских телеканалов и радиостанций, а также восстановление торговых связей с Крымом.Напомним, Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читать также: Жители двух областей Украины получат гражданство России в упрощенном порядкеВ Запорожье заявили, что Украина потеряла выход к Азовскому морю навсегдаВласти Херсона: российская армия - гарант безопасности региона

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

украина, крым