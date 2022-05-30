https://uz.sputniknews.ru/20220530/tysyachi-uchastnikov-i-200-mln-sumov-v-tashkente-startoval-studencheskiy-kubok-shos-24889006.html
Тысячи участников и 200 млн сумов: в Ташкенте стартовал "Студенческий кубок ШОС"
Тысячи участников и 200 млн сумов: в Ташкенте стартовал "Студенческий кубок ШОС"
Всего в турнире по киберспорту примут участие более 1000 спортсменов из пяти стран.
2022-05-30T19:56+0500
2022-05-30T19:56+0500
2022-05-30T20:02+0500
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ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik. В Ташкенте стартовал турнир по киберспорту среди государств-членов ШОС SCO STUDENTS CUP, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе IT Park.Всего в турнирах по CS:GO и DOTA 2 примут участие более 1000 киберспортсменов из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Кыргызстана и России.Общий призовой фонд турнира составляет 200 миллионов сумов. Победители каждой дисциплины получат по 50 миллионов сумов, команды, занявшие вторые места - 30 миллионов сумов и по 10 миллионов сумов получат коллективы занявшие 3 и 4 места.На церемонии открытия принял участие министр информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов.Он отметил, что в последние годы в Узбекистане большое внимание уделяется развитию информационных технологий, в том числе созданию благоприятных условий для развития киберспорта, и пожелал успехов командам, участвующим в этом международном турнире.Финал и церемония награждения победителей состоится 2 июня.Мероприятие проходит в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества и организовано IT Park при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, Ассоциации киберспорта Узбекистана и Университета Инха в Ташкенте.Читайте также: В Кашкадарьинской области поддержат стартап-идеи
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шос, киберспорт
Тысячи участников и 200 млн сумов: в Ташкенте стартовал "Студенческий кубок ШОС"
19:56 30.05.2022 (обновлено: 20:02 30.05.2022)
Всего в турнире по киберспорту примут участие более 1000 спортсменов из пяти стран.
ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik
. В Ташкенте стартовал турнир по киберспорту среди государств-членов ШОС SCO STUDENTS CUP, сообщили корреспонденту Sputnik
в пресс-службе IT Park.
Всего в турнирах по CS:GO и DOTA 2 примут участие более 1000 киберспортсменов из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Кыргызстана и России.
Общий призовой фонд турнира составляет 200 миллионов сумов. Победители каждой дисциплины получат по 50 миллионов сумов, команды, занявшие вторые места - 30 миллионов сумов и по 10 миллионов сумов получат коллективы занявшие 3 и 4 места.
На церемонии открытия принял участие министр информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов.
Он отметил, что в последние годы в Узбекистане большое внимание уделяется развитию информационных технологий, в том числе созданию благоприятных условий для развития киберспорта, и пожелал успехов командам, участвующим в этом международном турнире.
Финал и церемония награждения победителей состоится 2 июня.
Мероприятие проходит в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества и организовано IT Park при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, Ассоциации киберспорта Узбекистана и Университета Инха в Ташкенте.