https://uz.sputniknews.ru/20220530/tysyachi-uchastnikov-i-200-mln-sumov-v-tashkente-startoval-studencheskiy-kubok-shos-24889006.html

Тысячи участников и 200 млн сумов: в Ташкенте стартовал "Студенческий кубок ШОС"

Тысячи участников и 200 млн сумов: в Ташкенте стартовал "Студенческий кубок ШОС"

Всего в турнире по киберспорту примут участие более 1000 спортсменов из пяти стран.

2022-05-30T19:56+0500

2022-05-30T19:56+0500

2022-05-30T20:02+0500

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киберспорт

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ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik. В Ташкенте стартовал турнир по киберспорту среди государств-членов ШОС SCO STUDENTS CUP, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе IT Park.Всего в турнирах по CS:GO и DOTA 2 примут участие более 1000 киберспортсменов из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Кыргызстана и России.Общий призовой фонд турнира составляет 200 миллионов сумов. Победители каждой дисциплины получат по 50 миллионов сумов, команды, занявшие вторые места - 30 миллионов сумов и по 10 миллионов сумов получат коллективы занявшие 3 и 4 места.На церемонии открытия принял участие министр информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов.Он отметил, что в последние годы в Узбекистане большое внимание уделяется развитию информационных технологий, в том числе созданию благоприятных условий для развития киберспорта, и пожелал успехов командам, участвующим в этом международном турнире.Финал и церемония награждения победителей состоится 2 июня.Мероприятие проходит в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества и организовано IT Park при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, Ассоциации киберспорта Узбекистана и Университета Инха в Ташкенте.Читайте также: В Кашкадарьинской области поддержат стартап-идеи

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Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

шос, киберспорт