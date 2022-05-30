https://uz.sputniknews.ru/20220530/uzbekistanets-vyigral-shaxmatnyy-turnir-v-oae-24885120.html

Узбекистанец выиграл шахматный турнир в ОАЭ

Узбекистанец выиграл шахматный турнир в ОАЭ

В турнире Sharjah Masters-2022 приняли участие 80 сильнейших шахматистов из 31 страны.

2022-05-30T18:12+0500

2022-05-30T18:12+0500

2022-05-30T18:12+0500

общество

узбекистанец

оаэ

шахматный турнир

шахматы

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Нодирбек Абдусатторов стал победителем международного шахматного турнира в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает пресс-служба министерства по развитию спорта Узбекистана. Гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов набрал по итогам девяти туров семь очков и стал победителем престижного первенства. Его денежный приз составил $60 тыс. Пятый по счету турнир Sharjah Masters 2022 проходил в девять туров по швейцарской системе. Всего в нем участвовали 80 шахматистов из 31 страны.Узбекистан на Sharjah Masters-2022 представляли: Джавохир Синдаров, Нодирбек Абдусатторов, Нодирбек Якуббаев, Шамсиддин Вохидов и Хумоюн Бегмуратов.Напомним, в 2021 году на Кубке мира в Сочи узбекистанец Нодирбек Абдусатторов обыграл известного голландского гроссмейстера Аниша Гири.Также в прошлом году узбекистанский школьник выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу в Варшаве. За победу в мировом первенстве ему вручили ключи от двухкомнатной квартиры и 250 млн сумов.Читайте также:

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