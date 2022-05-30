https://uz.sputniknews.ru/20220530/v-samarkande-proshel-velomarafon-dlya-doshkolyat---foto-24889353.html

В Самарканде прошел веломарафон для дошколят - фото

В Самарканде прошел веломарафон для дошколят - фото

Состязание воспитанников детских садов приурочено к Международному дню защиты детей.

2022-05-30T20:21+0500

2022-05-30T20:21+0500

2022-05-30T20:21+0500

спорт

велоспорт

самарканд

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ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. В Самарканде прошел веломарафон для дошкольников. Возраст юных велогонщиков – до 6 лет. Состязание приурочено к Международному дню защиты детей.Участие в веломарафоне приняли 120 детей из детских садов Самарканда. Длина дистанции составила 300 метров.Организовали турнир Министерство дошкольного образования, Министерство спорта и Федерация велосипедного спорта.Открыли его министр дошкольного образования Агриппина Шин, начальник Главного управления формирования и ведения политики сферы дошкольного образования министерства дошкольного образования Шахноза Мирзиëева, председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева.Как сообщает корреспондент Sputnik, в 2021 году в республике запустили проект по внедрению в систему дошкольного образования экологического воспитания и методики езды детей на беговелах. Тогда в рамках проекта 13 пилотных государственных детских сада получили 400 беговелов.Первый детский веломарафон состоялся 1 июня 2021 года в Ташкенте. Тогда в нём участвовали 65 детей в возрасте 6 лет, а также педагоги и спортсмены.В этом году в рамках проекта было отобрано 20 государственных дошкольных образовательных организаций, которым подарили 500 беговелов.Читайте также: Узбекистанец выиграл шахматный турнир в ОАЭ

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велоспорт, самарканд