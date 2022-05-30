https://uz.sputniknews.ru/20220530/v-ssha-nazvali-prichiny-otkaza-ukraine-vo-vstuplenii-v-es-i-nato-24888699.html

В США назвали причины отказа Украине во вступлении в ЕС и НАТО

В США назвали причины отказа Украине во вступлении в ЕС и НАТО

Даже начало переговоров само по себе спорно, многие страны надолго застряли в этом процессе, считают журналисты New York Times.

2022-05-30T19:30+0500

2022-05-30T19:30+0500

2022-05-30T19:30+0500

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ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik. Американская ежедневная газета TheNew York Times заявила, что несмотря на громкие заявления Украина и другим странам на периферии Европы в течение многих лет не светит членство в НАТО и Европейском Союзе. Об этом сообщает РИА Новости.Авторы статьи назвали основные причины, почему Украину не примут в ЕС и НАТО. Во-первых это несостоятельность идеи президента Франции Эммануэля Макрона о создании так называемого Европейского политического сообщества в составе Украина - Грузия - Молдова – Великобритания.По мнению журналистов, союз не будет обладать полноценными функциями ЕС, что превратит многие страны только во "второй эшелон" Европы. Помимо того, в прошлом подобный подход не обернулся успехом.Авторы статьи допустили, что французский лидер пытается манипулировать: "посадить новых претендентов в какой-то постоянный загон" для сохранения влияния Парижа на ЕС.Также авторы статьи заявили, что стремление Владимира Зеленского ускорить переговоры по вступлению в Евросоюз является провальным, поскольку это ущемляет в правах многих других стран-претендентов на членство.Еще одной важной причиной журналисты считает неготовность организации к расширению."С 2013 года ЕС не расширялся - отчасти из-за проблем с интеграцией более бедных членов, таких как Румыния и Болгария, и из-за того, что критерии для вступления настолько обременительны. Нынешние 27 стран-членов сами испытывают достаточно экономических проблем, не говоря уже о попытках удержать Венгрию и Польшу в соответствии с европейскими ценностями и верховенством закона", - подчеркивает издание.Напомним, ранее аналитики Bloomberg заявили, что стремление стран Европы "наказать" Россию за спецоперацию на Украине не идет дальше риторики.Читайте также: США мечтают разделить Россию на части

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