https://uz.sputniknews.ru/20220530/v-tashkente-ogranichat-transportnoe-dvijenie--podrobnosti-24883884.html
В Ташкенте ограничат транспортное движение – подробности
В Ташкенте ограничат транспортное движение – подробности
В столице продолжают ремонтировать дороги, однако полностью перекрывать их не будут, уточняют в хокимияте Ташкента
2022-05-30T17:27+0500
2022-05-30T17:27+0500
2022-05-30T17:27+0500
общество
ташкент
дорога
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ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik. Власти столицы введут частичные ограничения на движение транспорта в Мирабадском районе в связи с ремонтными работами на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.Полностью дороги перекрыты не будут, уточнили в ведомстве. Ограничения коснутся лишь следующих участков:Ранее в Бостанлыкском районе Ташкентской области закрыли на реконструкцию мост на Сайлык-Акташском направлении, который в народе называют "горбатым".Читайте также: В Бостанлыкском районе закрыли "горбатый" мост
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MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, дорога
В Ташкенте ограничат транспортное движение – подробности
В столице продолжают ремонтировать дороги, однако полностью перекрывать их не будут, уточняют в хокимияте Ташкента.
ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik. Власти столицы введут частичные ограничения на движение транспорта в Мирабадском районе в связи с ремонтными работами на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.
Полностью дороги перекрыты не будут, уточнили в ведомстве. Ограничения коснутся лишь следующих участков:
пересечение улицы Мехржон и Малой кольцевой автодороги;
пересечение Малой кольцевой автодороги и улицы Авлиё ота;
пересечение улиц Темирйулчилар и Сарыкульской;
пересечение улиц Мехржон и Сарыкульской;
пересечение улицы Ойбек и Малой кольцевой автодороги;
пересечение улицы Туркистон и Малой кольцевой автодороги.
Ранее в Бостанлыкском районе Ташкентской области закрыли на реконструкцию мост на Сайлык-Акташском направлении, который в народе называют "горбатым".
"Восстановительные работы проводятся здесь в преддверии увеличения потока автомобилей перед началом летнего сезона школьных каникул, отпусков. Только детских оздоровительных лагерей на территории за мостом — более 20. Также здесь расположены популярные зоны отдыха", - сообщили в пресс-службе областного хокимията.