https://uz.sputniknews.ru/20220530/v-tashkente-ogranichat-transportnoe-dvijenie--podrobnosti-24883884.html

В Ташкенте ограничат транспортное движение – подробности

В Ташкенте ограничат транспортное движение – подробности

В столице продолжают ремонтировать дороги, однако полностью перекрывать их не будут, уточняют в хокимияте Ташкента

2022-05-30T17:27+0500

2022-05-30T17:27+0500

2022-05-30T17:27+0500

общество

ташкент

дорога

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ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik. Власти столицы введут частичные ограничения на движение транспорта в Мирабадском районе в связи с ремонтными работами на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.Полностью дороги перекрыты не будут, уточнили в ведомстве. Ограничения коснутся лишь следующих участков:Ранее в Бостанлыкском районе Ташкентской области закрыли на реконструкцию мост на Сайлык-Акташском направлении, который в народе называют "горбатым".Читайте также: В Бостанлыкском районе закрыли "горбатый" мост

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ташкент, дорога