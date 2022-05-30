https://uz.sputniknews.ru/20220530/voz-nazvala-risk-rasprostraneniya-ospy-obezyan-v-mire-umerennym-24874120.html

ВОЗ назвала риск распространения оспы обезьян в мире умеренным

ВОЗ назвала риск распространения оспы обезьян в мире умеренным

Оспа обезьян - это редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми.

2022-05-30T09:05+0500

2022-05-30T09:05+0500

2022-05-30T09:05+0500

в мире

воз

обезьяна

вирус

инфекция

опасность

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ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент оценивает риск распространения оспы обезьян на глобальном уровне как умеренный. Однако не исключает, что ситуация может ухудшиться. Об этом сообщает РИА Новости.По состоянию на 26 мая организация располагает информацией о 257 лабораторно подтвержденных и 120 предполагаемых случаях оспы обезьян.Отмечается, что информация о летальных исходах в организацию не поступало.Также отмечается, что случаи заражения в основном регистрируют среди мужчин, практикующих однополый секс. Помимо этого, специалисты подчеркивают, что внезапное появление и широкий географический охват многих спорадических случаев указывает, что широко распространенная передача от человека к человеку уже происходит, и вирус вполне мог циркулировать незамеченным в течение нескольких недель или дольше.Одновременно ВОЗ отмечает, что риск для общественного здравоохранения, связанный с оспой обезьян, может стать высоким, если "вирус воспользуется возможностью утвердиться в качестве патогена для человека и распространится среди групп с более высоким риском тяжелого заболевания, таких как маленькие дети и лица с ослабленным иммунитетом".Согласно заявлению ВОЗ, большая часть населения подвержена вирусу оспы обезьян, так как вакцинацию против натуральной оспы, которая могла бы обеспечить некоторую перекрестную защиту, прекратили вводить с 1980 года. В некоторых странах даже еще раньше.Читайте также: Билл Гейтс предсказывает новую пандемию

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воз, обезьяна, вирус, инфекция, опасность