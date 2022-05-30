https://uz.sputniknews.ru/20220530/xaydarov-oproverg-sluxi-o-vyplatax-ko-dnyu-zaschity-detey-24886867.html

Хайдаров опроверг слухи о выплатах ко Дню защиты детей

Хайдаров опроверг слухи о выплатах ко Дню защиты детей

Глава Пенсионного фонда перечислил категории граждан, которые получают единовременную помощь от государства

2022-05-30T18:57+0500

2022-05-30T18:57+0500

2022-05-30T18:57+0500

общество

дети

пенсионный фонд

международный день защиты детей

граждане

слухи

выплата

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ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. Директор Пенсионного фонда Абдулазиз Хайдаров назвал ложной новость о единовременной выплате к Дню защиты детей. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций. Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что на каждого ребенка из госбюджета выплачивают по 200 тыс. сумов к Международному дню защиты детей. Напомним, что постановлением президента Шавката Мирзиёева пенсионеры, инвалиды, семьи, потерявшие кормильца, а также граждане, ухаживающие за детьми-инвалидами получают единовременную выплату из госбюджета. Размер пособия в Ташкенте составил 400 тыс. сумов, в Каракалпакстане и других регионах – 300 тыс. сумов.Читайте также: Нуждающиеся узбекистанцы получат разовую помощь

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дети, пенсионный фонд, международный день защиты детей, граждане, слухи, выплата