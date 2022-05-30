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Хайдаров опроверг слухи о выплатах ко Дню защиты детей
Хайдаров опроверг слухи о выплатах ко Дню защиты детей
Глава Пенсионного фонда перечислил категории граждан, которые получают единовременную помощь от государства
2022-05-30T18:57+0500
2022-05-30T18:57+0500
2022-05-30T18:57+0500
общество
дети
пенсионный фонд
международный день защиты детей
граждане
слухи
выплата
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ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. Директор Пенсионного фонда Абдулазиз Хайдаров назвал ложной новость о единовременной выплате к Дню защиты детей. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций. Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что на каждого ребенка из госбюджета выплачивают по 200 тыс. сумов к Международному дню защиты детей. Напомним, что постановлением президента Шавката Мирзиёева пенсионеры, инвалиды, семьи, потерявшие кормильца, а также граждане, ухаживающие за детьми-инвалидами получают единовременную выплату из госбюджета. Размер пособия в Ташкенте составил 400 тыс. сумов, в Каракалпакстане и других регионах – 300 тыс. сумов.Читайте также: Нуждающиеся узбекистанцы получат разовую помощь
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дети, пенсионный фонд, международный день защиты детей, граждане, слухи, выплата
Хайдаров опроверг слухи о выплатах ко Дню защиты детей
Глава Пенсионного фонда перечислил категории граждан, которые получают единовременную помощь от государства.
ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. Директор Пенсионного фонда Абдулазиз Хайдаров назвал ложной новость о единовременной выплате к Дню защиты детей. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций.
"Граждане идут в кассы „Народного банка“ и требуют выплаты денег. Эта информация ложная. Выплаты будут осуществляться тем категориям граждан, которые определены постановлением [президента об адресной поддержке нуждающихся в соцзащите]", — отметил глава Пенсионного фонда.
Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что на каждого ребенка из госбюджета выплачивают по 200 тыс. сумов к Международному дню защиты детей.
Напомним, что постановлением президента Шавката Мирзиёева пенсионеры, инвалиды, семьи, потерявшие кормильца, а также граждане, ухаживающие за детьми-инвалидами получают единовременную выплату из госбюджета. Размер пособия в Ташкенте составил 400 тыс. сумов, в Каракалпакстане и других регионах – 300 тыс. сумов.