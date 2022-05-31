https://uz.sputniknews.ru/20220531/fergana-pomnit-i-chtit-aleksandra-abdulova-24893271.html

Фергана помнит и чтит Александра Абдулова

Фергана помнит и чтит Александра Абдулова

В городе увековечили память народного артиста РСФСР.

2022-05-31T07:45+0500

2022-05-31T07:45+0500

2022-05-31T07:45+0500

общество

фергана

память

актер

артист

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ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik. В Фергане появилась мемориальная доска в честь народного артиста РСФСР Александра Абдулова. Об этом сообщает Вести.uz.Памятное напоминание установили на стене дома, где когда-то жила семья Абдуловых.Открытие провели 29 мая - в день рождения великого русского актера.Александр Абдулов приехал в Фергану, когда ему было три года из Тюмени. Его отец получил должность главного режиссера местного драматического театра.Впервые на театральную сцену Александр Абдулов вышел в пятилетнем возрасте в спектакле "Кремлёвские куранты" Ферганского драматического театра.Из Ферганы он уехал учиться в ГИТИС, даже не подозревая о своей будущей всесоюзной славе.Когда Александр Абдулов ушел из жизни, то в Фергане с ним прощались все: родной дом, школа №2, Дом офицеров, спортшкола, улицы, парк Ферганы и драмтеатр, где он сыграл свои первые роли, и где летом 2002 года прошла, как оказалось, его последняя встреча с ферганцами и городом.Читайте также: Фильмы узбекских кинематографистов получили главные награды кинофорума в Севастополе

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фергана, память, актер, артист