https://uz.sputniknews.ru/20220531/glava-mid-turtsii-chavushoglu-raskryl-o-chem-on-sobiraetsya-govorit-s-lavrovym-24901150.html
Глава МИД Турции Чавушоглу раскрыл, о чем он собирается говорить с Лавровым
Глава МИД Турции Чавушоглу раскрыл, о чем он собирается говорить с Лавровым
Глава дипломатического ведомства Турции сделал ряд важных заявлений.
2022-05-31T13:45+0500
2022-05-31T13:45+0500
2022-05-31T13:54+0500
в мире
турция
мевлют чавушоглу
сергей лавров
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в рамках визита министра иностранных дел РФ Лаврова в Турцию будет обсуждаться открытие коридора безопасности в Черном море, а также поднимется вопрос транспортировки судов с зерном, передает РИА Новости.Недавно Чавушоглу заявил, что Лавров приедет в Турции с рабочим визитом восьмого июня.Глава турецкого МИД добавил, что Сергея Лаврова будет сопровождать военная делегация, которая проведет переговоры с турецкими ведомствами.До этого Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что Турция не присоединится к антироссийским санкциям."Санкции против России затронули и Турцию. Нашу позицию понимают и ее необходимо понять в силу той посреднической роли, которую мы занимаем. Наша позиция четкая, мы не подключаемся и не позволим делать это через нас", - отметил Чавушоглу.Ранее глава МИД Турции заявил, что Владимир Зеленский в рамках телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом изъявил желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным."Буквально вчера в ходе переговоров Зеленский выразил желание провести встречу с Путиным. Турция продолжает свои стремления", - сообщил Чавушоглу.Читайте также:Эрдоган: Турция не изменит позицию по Швеции и Финляндии в НАТОСтолтенберг назвал условие для вступления Швеции и Финляндии в НАТО
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турция, мевлют чавушоглу, сергей лавров
Глава МИД Турции Чавушоглу раскрыл, о чем он собирается говорить с Лавровым
13:45 31.05.2022 (обновлено: 13:54 31.05.2022)
Глава дипломатического ведомства Турции сделал ряд важных заявлений.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в рамках визита министра иностранных дел РФ Лаврова в Турцию будет обсуждаться открытие коридора безопасности в Черном море, а также поднимется вопрос транспортировки судов с зерном, передает РИА Новости
.
Недавно Чавушоглу заявил, что Лавров приедет в Турции с рабочим визитом восьмого июня.
Глава турецкого МИД добавил, что Сергея Лаврова будет сопровождать военная делегация, которая проведет переговоры с турецкими ведомствами.
До этого Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что Турция не присоединится к антироссийским санкциям.
"Санкции против России затронули и Турцию. Нашу позицию понимают и ее необходимо понять в силу той посреднической роли, которую мы занимаем. Наша позиция четкая, мы не подключаемся и не позволим делать это через нас", - отметил Чавушоглу.
Ранее глава МИД Турции заявил, что Владимир Зеленский в рамках телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом изъявил желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
"Буквально вчера в ходе переговоров Зеленский выразил желание провести встречу с Путиным. Турция продолжает свои стремления", - сообщил Чавушоглу.