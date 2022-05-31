https://uz.sputniknews.ru/20220531/erdogan-turtsiya-ne-izmenit-pozitsiyu-po-shvetsii-i-finlyandii-v-nato-24898921.html

Эрдоган: Турция не изменит позицию по Швеции и Финляндии в НАТО

Эрдоган: Турция не изменит позицию по Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Турции заявил, что Анкара ожидает от Швеции и Финляндии "необходимых шагов".

2022-05-31T12:43+0500

2022-05-31T12:43+0500

2022-05-31T12:43+0500

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Турция ожидает от Швеции и Финляндии "необходимых шагов" для вступления в НАТО, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.Глава Турции отметил, что Анкара возражает против вступлений этих государств ""во имя всех членов, которые до сих пор были объектами терроризма".Напомним, Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса их рассмотрения. Эрдоган заявил, что Анкара выступает против, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.В Москве неоднократно подчеркивали, что НАТО нацелена на конфронтацию. По заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение организации не принесет большей безопасности Европе. Кроме этого, представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в альянсе существенной угрозой для Москвы.Между тем Владимир Путин считает, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.Читайте также:

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