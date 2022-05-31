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Эрдоган: Турция не изменит позицию по Швеции и Финляндии в НАТО
Эрдоган: Турция не изменит позицию по Швеции и Финляндии в НАТО
Президент Турции заявил, что Анкара ожидает от Швеции и Финляндии "необходимых шагов".
2022-05-31T12:43+0500
2022-05-31T12:43+0500
2022-05-31T12:43+0500
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Турция ожидает от Швеции и Финляндии "необходимых шагов" для вступления в НАТО, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.Глава Турции отметил, что Анкара возражает против вступлений этих государств ""во имя всех членов, которые до сих пор были объектами терроризма".Напомним, Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса их рассмотрения. Эрдоган заявил, что Анкара выступает против, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.В Москве неоднократно подчеркивали, что НАТО нацелена на конфронтацию. По заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение организации не принесет большей безопасности Европе. Кроме этого, представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в альянсе существенной угрозой для Москвы.Между тем Владимир Путин считает, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.Читайте также:
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турция, швеция, финляндия, нато, анкара, президент
Эрдоган: Турция не изменит позицию по Швеции и Финляндии в НАТО
Президент Турции заявил, что Анкара ожидает от Швеции и Финляндии "необходимых шагов".
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Турция ожидает от Швеции и Финляндии "необходимых шагов" для вступления в НАТО, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Глава Турции отметил, что Анкара возражает против вступлений этих государств ""во имя всех членов, которые до сих пор были объектами терроризма".
"Турция желает, чтобы эти страны поддержали контртеррористические операции, которые будут проводиться членами НАТО. Терроризм представляет угрозу для всех государств-членов, и страны-кандидаты должны признать этот факт, прежде чем вступить в организацию. Если они не предпримут необходимых шагов, Турция не изменит своей позиции по этому вопросу", — подчеркнул Эрдоган в своей статье для The Economist.
Напомним, Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса их рассмотрения. Эрдоган заявил, что Анкара выступает против, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
В Москве неоднократно подчеркивали, что НАТО нацелена на конфронтацию. По заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение организации не принесет большей безопасности Европе. Кроме этого, представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в альянсе существенной угрозой для Москвы.
Между тем Владимир Путин считает, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.