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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220531/jiteli-severodonetska-rasskazali-ob-obstrelax-so-storony-vsu---video-24912749.html
Жители Северодонецка рассказали об обстрелах со стороны ВСУ - видео
Жители Северодонецка рассказали об обстрелах со стороны ВСУ - видео
Военные ЛНР и РФ помогают местному населению вернуться к мирной жизни.
2022-05-31T19:17+0500
2022-05-31T19:17+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Жители Северодонецка рассказали об обстрелах со стороны украинских силовиков и помощи от военнослужащих ЛНР и России, передает РИА Новости."Пока что подвальные люди", - так говорят о себе жители Северодонецка. Несмотря на то, что город практически полностью перешел под контроль ЛНР, люди продолжают жить в бомбоубежищах из-за обстрелов со стороны украинских военных. Военнослужащие ЛНР и России помогают местному населению вернуться к мирной жизни.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Читайте также:Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 31 мая
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Жители Северодонецка рассказали об обстрелах со стороны ВСУ - видео

19:17 31.05.2022
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком
Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2022
© Sputnik / Алексей Майшев
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Военнослужащие ЛНР и России помогают местному населению вернуться к мирной жизни.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Жители Северодонецка рассказали об обстрелах со стороны украинских силовиков и помощи от военнослужащих ЛНР и России, передает РИА Новости.
"Пока что подвальные люди", - так говорят о себе жители Северодонецка. Несмотря на то, что город практически полностью перешел под контроль ЛНР, люди продолжают жить в бомбоубежищах из-за обстрелов со стороны украинских военных.
Военнослужащие ЛНР и России помогают местному населению вернуться к мирной жизни.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 31 мая
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