https://uz.sputniknews.ru/20220531/poslednie-novosti-o-spetsoperatsii-na-ukraine--glavnoe-na-31-maya-24903293.html

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 31 мая

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 31 мая

Байден: США не будут поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по РФ.

2022-05-31T14:46+0500

2022-05-31T14:46+0500

2022-05-31T14:52+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

сша

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. О последних событиях, произошедших в ходе спецоперации России на Украине по состоянию на 31 мая, а также о заявлениях, сделанных в это время, передает Sputnik Кыргызстан.Херсонская и Запорожская области перешли на мобильную связь и интернет России, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.До этого военно-гражданская администрация Херсонской области попросила Москву предоставить возможности российских телекоммуникационных компаний для восстановления сотовой связи в области. Ранее украинские силовики перебили кабель телефонной связи, что привело к значительной аварии на магистральной сети. Без связи остались пользователи в Херсонской и Запорожской областях.Главы государств Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе решили выделить Украине еще 9 миллиардов евро, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что Кишинев собирается принять от ЕС помощь."От ЕС мы получили помощь, нелетальное оружие, но после заявлений Великобритании обсудим с Министерством обороны, каковы основные потребности армии, которые не покрываются основным бюджетом. Мы проанализируем возможность принятия военной помощи. Она может быть от Евросоюза или от какой-то страны. У нас есть армия, у нее должно быть вооружение. Мы не хотим войны, но мы должны быть защищены", — отметила Санду.Более 450 установок ВСУ реактивных систем залпового огня ликвидированы в рамках спецоперации, заявило Минобороны РФ.Усилена безопасность на границе Курской области с Украиной, подчеркнул губернатор Роман Старовойт. В регионе разместили артиллерийские и ракетные установки.Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ сообщил, что из-за ситуации на Украине альянс может беспрепятственно создать сильные позиции на восточном фланге.ЕС готов профинансировать восстановление Украины лишь в обмен на реформы в этой стране, отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Новый американский посол на Украине Бриджит Бринк приехала в Киев. До этого она занимала должность посла в Словакии. На Украине у США не было полноценного посла с 2019 года, когда бывший президент Дональд Трамп уволил Мари Йованович.Президент Джо Байден сообщил, что США не планируют отправлять на Украину ракетные системы, способные наносить удары по России. Напомним, что Байден 21 мая подписал закон о предоставлении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Сначала он просил у конгресса $33 млрд, но парламентарии увеличили сумму почти до $40 млрд.Читайте также:В Мелитополе начали прием документов для получения российского гражданства

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