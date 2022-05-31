https://uz.sputniknews.ru/20220531/karakul-iz-uzbekistana-eksportiruyut-v-rossiyu-foto-24895841.html
Каракуль из Узбекистана экспортируют в Россию-фото
Каракуль из Узбекистана экспортируют в Россию-фото
Сегодня Узбекистан – второй по величине производитель каракулевых изделий в мире.
2022-05-31T11:21+0500
2022-05-31T11:21+0500
2022-05-31T11:21+0500
экономика
узбекистан
экспорт
каракуль
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Узбекистан и Россия намерены развивать сотрудничество в пушно-меховой сфере. Ассоциация "Узчармсаноат" провела встречу с российской делегацией, в состав которой вошли президент Российского мехового совета Сергей Столбов и представители ассоциации меха и кожи "Мягкое Золото". Об этом сообщает пресс-служба узбекистанской ассоциации. Как отметили участники встречи, Узбекистан сегодня является вторым по величине производителем каракулевых изделий в мире. В то же время в России растет спрос на узбекскую каракулевую продукцию, отметил Сергей Столбов. В связи с этим ассоциацию "Узчармсаноат" пригласили принять участие в международной выставке "Мягкое золото" в городе Пятигорске, который считается столицей меховой промышленности России. По итогам переговоров ассоциация "Узчармсаноат" и ассоциация меха и кожи "Мягкое Золото" подписали меморандум о сотрудничестве. Напомним, Россия и Узбекистан также активно развивают кооперацию в области производства обуви. Ранее стало известно, что российская компания ООО "Яхтинг" планирует открыть в Узбекистане совместное предприятие по выпуску спецобуви. Фабрика ежемесячной мощностью 150 тыс.пар обуви обеспечит работой 1,5 тыс. человек.Напомним, в 2021 году Россия стала главным торговым партнером Узбекистана. За прошедший год товарооборот между странами составил $7,51 млрд — это 47,4% всей торговли Узбекистана со странами СНГ.Читайте также: Сначала дружба, а потом бизнес: что ожидать от узбекско-российского бизнес-форума
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узбекистан, экспорт, каракуль
Каракуль из Узбекистана экспортируют в Россию-фото
Сегодня Узбекистан – второй по величине производитель каракулевых изделий в мире.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik
. Узбекистан и Россия намерены развивать сотрудничество в пушно-меховой сфере. Ассоциация "Узчармсаноат" провела встречу с российской делегацией, в состав которой вошли президент Российского мехового совета Сергей Столбов и представители ассоциации меха и кожи "Мягкое Золото". Об этом сообщает
пресс-служба узбекистанской ассоциации.
Как отметили участники встречи, Узбекистан сегодня является вторым по величине производителем каракулевых изделий в мире. В то же время в России растет спрос на узбекскую каракулевую продукцию, отметил Сергей Столбов.
В связи с этим ассоциацию "Узчармсаноат" пригласили принять участие в международной выставке "Мягкое золото" в городе Пятигорске, который считается столицей меховой промышленности России.
По итогам переговоров ассоциация "Узчармсаноат" и ассоциация меха и кожи "Мягкое Золото" подписали меморандум о сотрудничестве.
Напомним, Россия и Узбекистан также активно развивают кооперацию в области производства обуви.
Ранее стало известно, что российская компания ООО "Яхтинг" планирует открыть в Узбекистане совместное предприятие по выпуску спецобуви. Фабрика ежемесячной мощностью 150 тыс.пар обуви обеспечит работой 1,5 тыс. человек.
Напомним, в 2021 году Россия стала главным торговым партнером Узбекистана. За прошедший год товарооборот между странами составил $7,51 млрд — это 47,4% всей торговли Узбекистана со странами СНГ.