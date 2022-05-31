https://uz.sputniknews.ru/20220531/kulturnye-dostoprimechatelnosti-samarkanda-budut-besplatnymi-dlya-detey-1-iyunya-24906498.html

Культурные достопримечательности Самарканда будут бесплатными для детей 1 июня

Культурные достопримечательности Самарканда будут бесплатными для детей 1 июня

Культурные достопримечательности Самарканда будут бесплатными для детей 1 июня.

2022-05-31T16:26+0500

2022-05-31T16:26+0500

2022-05-31T16:26+0500

культура

самарканд

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ТАШКЕНТ, 31 мая - Sputnik. По случаю Международного дня защиты детей доступ к объектам культурного наследия в Самаркандской области будет бесплатным. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления туризма и культурного наследия региона.Бесплатный доступ к шедеврам мирового наследия и в музеи предоставят 1 июня посетителям до 18 лет.В списке легендарных достопримечательностей древнейшего города в центре Великого шелкового пути: древний Афросиаб, Мараканда, площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир, мечети Биби-ханум и Хазрат-Хызр, обсерватория Улугбека.Акция пройдет только в Самаркандской области, сообщили корреспонденту Sputnik в Агентстве по охране культурного наследия республики.В Ташкенте же 1 июня пройдет "Национальный фестиваль кукол". Мероприятие состоится в парке "Навруз". Организаторы праздника проведут благотворительные мероприятия и развлекательные представления для 100 детей с инвалидностью и детей из социально уязвимых семей.Читайте также:В Фергане стартовал творческий марафон

самарканд

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самарканд