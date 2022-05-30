https://uz.sputniknews.ru/20220530/v-fergane-startoval-tvorcheskiy-marafon-24883571.html

В Фергане стартовал творческий марафон

В Фергане стартовал творческий марафон

В рамках проекта пройдут театрализованные представления, концертные программы, творческие встречи.

2022-05-30T17:06+0500

2022-05-30T17:06+0500

2022-05-30T17:06+0500

культура

ферганская область

фестиваль

концерт

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ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik. В Ферганской области стартовал творческий марафон под девизом "Новый Узбекистан – страна человеческого достоинства". Об этом сообщает пресс-служба хокимията региона.Масштабный проект охватит все сходы граждан региона и пройдет в области с 30 мая по 6 июня.Для участия в марафоне из столицы прибыли более 300 деятелей культуры и искусства. В рамках проекта пройдут театрализованные представления, концертные программы, творческие встречи.В махаллях области покажут 100 лучших образцов отечественного кинематографа, в том числе картин последних лет, состоятся встречи с кинематографистами.Кроме того, в области пройдет акция "Книжный караван", организованная Республиканским духовно-просветительским центром совместно с Союзом писателей. Они подарят библиотекам махаллей более 5 тыс. книг.Ранее мы сообщали, что в Ферганской долине осенью также состоится международный форум гончарного дела, в рамках которого пройдут конференции, конкурсы керамической продукции, мастер-классы и выставки.Читайте также: Видео: узбекский след в новом российском кино — почему стоит посмотреть фильм "Аманат"?

ферганская область

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ферганская область, фестиваль, концерт