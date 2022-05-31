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Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20220531/mirziyoev-nazval-produkty-osvobojdennye-ot-tamojennyx-poshlin-24906097.html
Мирзиёев назвал продукты, которые будут освобождены от таможенных пошлин
Мирзиёев назвал продукты, которые будут освобождены от таможенных пошлин
Мирзиёев провел совещание по мерам бесперебойного обеспечения населения продуктами.
2022-05-31T17:07+0500
2022-05-31T18:34+0500
шавкат мирзиёев
экономика
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Ряд потребительских и продовольственных товаров освобожден от таможенных пошлин, заявил Шавкат Мирзиёев на совещании, сообщает пресс-служба президента республики.По словам Мирзиёева, на рост цен в Узбекистане непосредственно влияет рост мировых цен, в частности, на пшеницу на 50%, растительное масло – на 33%, сахар – на 14%, масло – на 47%.В связи с резким скачком цен, глава государства поставил губернаторам задачу в течение трех дней изучить уровень обеспеченности населения основными продуктами во всех махаллях и селах и при необходимости ускорить доставку из других регионов.Президент сообщил, что меры по поддержке бесперебойного снабжения населения продовольствием будут дополнительно расширены.Для этого до 1 января 2023 года:- 22 вида потребительских и продовольственных товаров (мясо, рыба, молочные продукты, фрукты, растительное масло) освобождены от таможенных пошлин;- приостанавливается применение тарифов на импорт продовольствия по повышенной ставке;- ограничения на ввоз продовольственных товаров в госзакупках будут временно сняты.Кроме того, будут усилены полномочия Антимонопольного комитета по делам о необоснованном повышении рыночных цен, нарушении конкуренции, воспрепятствовании входу на рынок.Президент также призвал полностью решить вопрос обеспечения птицефабрик кормами.Для решения этой задачи:- выделят 400 миллиардов сумов револьверных кредитов птицефабрикам для закупки пшеницы;- введут систему гарантирования 50% залога из Фонда предпринимательства и возмещения более 17% коммерческих кредитов для увеличения оборотных средств птицеводческих предприятий.Всего птицеводческим предприятиям предоставят кредитов на сумму 834 млрд сумов, в том числе в 2022 году - 400 млрд сумов.Воспользовавшись этими условиями, чиновники совместно с хокимами регионов должны до конца года увеличить производство мяса птицы не менее чем на 35% до 600 тысяч тонн.В этом году также планируется реализовать 170 крупных животноводческих проектов и 249 проектов через кооперативы в подсобных хозяйствах, продолжил Мирзиёев.Для этого решением, принятым в феврале, в животноводческих хозяйствах:- увеличилась субсидия на каждый килограмм мяса с 2000 до 4000 сумов, с 200 до 400 сумов на литр молока;- ввозимая сельскохозяйственная техника освобождается от всех платежей;- открыты льготные кредитные линии на сумму $170 млн.Читайте также:Мирзиёев поделился воспоминаниями о Лолахон Муротовой
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шавкат мирзиёев

Мирзиёев назвал продукты, которые будут освобождены от таможенных пошлин

17:07 31.05.2022 (обновлено: 18:34 31.05.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев проводит совещание
Шавкат Мирзиёев проводит совещание - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана провел совещание по мерам бесперебойного обеспечения населения продовольственной, в том числе животноводческой и птицеводческой продукцией.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Ряд потребительских и продовольственных товаров освобожден от таможенных пошлин, заявил Шавкат Мирзиёев на совещании, сообщает пресс-служба президента республики.
По словам Мирзиёева, на рост цен в Узбекистане непосредственно влияет рост мировых цен, в частности, на пшеницу на 50%, растительное масло – на 33%, сахар – на 14%, масло – на 47%.
В связи с резким скачком цен, глава государства поставил губернаторам задачу в течение трех дней изучить уровень обеспеченности населения основными продуктами во всех махаллях и селах и при необходимости ускорить доставку из других регионов.
Президент сообщил, что меры по поддержке бесперебойного снабжения населения продовольствием будут дополнительно расширены.

Для этого до 1 января 2023 года:

- 22 вида потребительских и продовольственных товаров (мясо, рыба, молочные продукты, фрукты, растительное масло) освобождены от таможенных пошлин;

- приостанавливается применение тарифов на импорт продовольствия по повышенной ставке;

- ограничения на ввоз продовольственных товаров в госзакупках будут временно сняты.
Кроме того, будут усилены полномочия Антимонопольного комитета по делам о необоснованном повышении рыночных цен, нарушении конкуренции, воспрепятствовании входу на рынок.
Президент также призвал полностью решить вопрос обеспечения птицефабрик кормами.

Для решения этой задачи:

- выделят 400 миллиардов сумов револьверных кредитов птицефабрикам для закупки пшеницы;

- введут систему гарантирования 50% залога из Фонда предпринимательства и возмещения более 17% коммерческих кредитов для увеличения оборотных средств птицеводческих предприятий.

Всего птицеводческим предприятиям предоставят кредитов на сумму 834 млрд сумов, в том числе в 2022 году - 400 млрд сумов.
Воспользовавшись этими условиями, чиновники совместно с хокимами регионов должны до конца года увеличить производство мяса птицы не менее чем на 35% до 600 тысяч тонн.

В этом году также планируется реализовать 170 крупных животноводческих проектов и 249 проектов через кооперативы в подсобных хозяйствах, продолжил Мирзиёев.

Для этого решением, принятым в феврале, в животноводческих хозяйствах:

- увеличилась субсидия на каждый килограмм мяса с 2000 до 4000 сумов, с 200 до 400 сумов на литр молока;

- ввозимая сельскохозяйственная техника освобождается от всех платежей;

- открыты льготные кредитные линии на сумму $170 млн.
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