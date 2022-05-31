https://uz.sputniknews.ru/20220531/mirziyoev-podelilsya-vospominaniyami-o-lolaxon-murotovoy-24903986.html

Мирзиёев поделился воспоминаниями о Лолахон Муротовой

Мирзиёев поделился воспоминаниями о Лолахон Муротовой

Президент отметил, что Лолахон Муротова стала символом настоящей узбекской крестьянки.

2022-05-31T15:45+0500

2022-05-31T15:45+0500

2022-05-31T15:45+0500

общество

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В начале совещания Шавкат Мирзиёев сказал несколько слов о Герое Узбекистана Лолахон Муротовой, сообщает пресс-служба президента республики. "Я знал сестру Лолахон много лет. Недавно она болела и проходила лечение. Я беседовал с ней всегда очень искренне. Несмотря на болезни, она всегда была в хорошем настроении, переживала за страну, преданно относилась к своему делу. Муротова не прекращала ни на минуту своего честного и самоотверженного труда", - рассказал глава государства.По его словам, Лолахан Муротова пережила много лишений и испытаний на протяжении всей своей жизни. "Демонстрируя сильную волю и настойчивость, она жила только "движением вперед". Я восхищался огромным рвением и мужеством Муротовой", - отметил Мирзиёев.Президент подчеркнул, что Лолахон Муротова стала символом настоящей узбекской крестьянки и "настоящим героем нашего времени"."Уверен, что великую школу, созданную Лолахан, продолжат ее ученики, наша молодежь. Светлая память об этой самоотверженной и патриотичной соотечественнице навсегда останется в наших сердцах", - заключил Мирзиёев.Накануне ушла из жизни Герой Узбекистана, член Сената Олий Мажлиса Лолахон Муротова. Ей было 64 года.Муротова была настоящим патриотом родной земли, заявили корреспонденту Sputnik в пресс-службе хокимията Ферганской области.Лолахон Муротова родилась 9 марта 1958 года в Алтыарыкском районе Ферганской области. Сразу после окончания средней школы начала трудиться в колхозе "Нуробод", где прошла путь от механизатора до председателя. Позже основала фермерское хозяйство "Нурли обод".Была депутатом Ферганского областного Кенгаша, затем – членом Сената Олий Мажлиса. Награждена орденами "Эл-юрт хурмати", "Фидокорона хизматлари учун". Получила почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Узбекистан" и "Герой Узбекистана".Читайте также:"Она была нашей гордостью" - в Фергане рассказали о Лоле Муротовой

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шавкат мирзиёев