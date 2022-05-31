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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220531/v-melitopole-nachali-priem-dokumentov-dlya-polucheniya-rossiyskogo-grajdanstva-24901629.html
В Мелитополе начали прием документов для получения российского гражданства
В Мелитополе начали прием документов для получения российского гражданства
Известно, что открылся первый пункт приема документов.
2022-05-31T14:04+0500
2022-05-31T14:04+0500
специальная военная операция россии в донбассе
гражданство
документы
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Мелитополе открыли пункт приема документов на получение гражданства России. Об этом сообщил в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Также он сообщил, что документы принимают по адресу: улица Чернышевского, 37.Напомним, президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. В документе подчеркивают, что это сделано "в гуманитарных целях".Так, в ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:
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гражданство, документы

В Мелитополе начали прием документов для получения российского гражданства

14:04 31.05.2022
© Sputnik / Максим БлиновПаспорт гражданина России
Паспорт гражданина России - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2022
© Sputnik / Максим Блинов
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Известно, что открылся первый пункт приема документов.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Мелитополе открыли пункт приема документов на получение гражданства России. Об этом сообщил в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"В Мелитополе открыто первое подразделение Федеральной миграционной службы Российской Федерации. С сегодняшнего дня начинается прием документов для получения российского гражданства", — цитирует Рогова РИА Новости.

Также он сообщил, что документы принимают по адресу: улица Чернышевского, 37.
Напомним, президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. В документе подчеркивают, что это сделано "в гуманитарных целях".
Так, в ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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