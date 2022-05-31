https://uz.sputniknews.ru/20220531/stala-izvestna-data-vizita-emomali-raxmona-v-uzbekistan-24914080.html

Стала известна дата визита Эмомали Рахмона в Узбекистан

Стала известна дата визита Эмомали Рахмона в Узбекистан

На встрече будет уделено внимание совместным проектам в нескольких областях.

2022-05-31T19:56+0500

2022-05-31T19:56+0500

2022-05-31T19:56+0500

политика

эмомали рахмон

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибудет в Узбекистан с официальным визитом 2-3 июня. Об этом сообщили в пресс-службе главы Узбекистана.В рамках двухсторонних переговоров лидеры государств планируют обсудить вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-таджикских отношений "дружбы, добрососедства и стратегического партнерства", а также рассмотреть расширение практического взаимодействия в основных сферах сотрудничества.На встрече будет уделено внимание совместным проектам в области торговли, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики, энергетики и других отраслях, а также продолжению межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.Отмечается, что президенты также обменяются мнениями по актуальной международной и региональной повестке.По итогам саммита планируется подписание пакета двусторонних документов.Читайте также:Узбекистан и Россия развивают гарантированную систему плодоовощных поставок — видео

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эмомали рахмон, узбекистан