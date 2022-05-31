https://uz.sputniknews.ru/20220531/the-times-britantsev-predupredili-ob-otklyuchenii-sveta-zimoy-24910854.html

The Times: британцев предупредили об отключении света зимой

The Times: британцев предупредили об отключении света зимой

Также ожидается введение ограничений на промышленное использование газа, в том числе на газовых электростанциях.

2022-05-31T18:01+0500

2022-05-31T18:01+0500

2022-05-31T18:07+0500

в мире

великобритания

электричество

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ТАШКЕНТ, 31 мая - Sputnik. Газета The Times предупредила об отключении миллионам семей страны электроэнергии и дефицита газа в случае сокращения поставок российских энергоносителей. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.По данным газеты, власти страны подготовили "разумный" сценарий наихудшего развития событий. Согласно этому плану, с нормированием подачи электроэнергии столкнутся шесть миллионов домовладений.Издание опубликовало график отключений.Такие меры могут привести к резкому удорожанию энергоносителей и падению прогнозируемого ВВП в ближайшие годы.Помимо этого, возможно введение ограничений на промышленное использование газа, в том числе на газовых электростанциях.Ранее стало известно, что в Великобритании миллионы семей столкнулись с беспрецедентным ростом тарифов на электричество и газ на 700 фунтов в год после повышения в начале апреля ценового порога на энергию на 54 процента.Как прокомментировал глава энергорегулятора Ofgem Джонатан Бреарли, ценовой порог на электричество и газ в стране увеличится еще на 830 фунтов.

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великобритания, электричество