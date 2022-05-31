https://uz.sputniknews.ru/20220531/the-times-britantsev-predupredili-ob-otklyuchenii-sveta-zimoy-24910854.html
The Times: британцев предупредили об отключении света зимой
The Times: британцев предупредили об отключении света зимой
Также ожидается введение ограничений на промышленное использование газа, в том числе на газовых электростанциях.
2022-05-31T18:01+0500
2022-05-31T18:01+0500
2022-05-31T18:07+0500
в мире
великобритания
электричество
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ТАШКЕНТ, 31 мая - Sputnik. Газета The Times предупредила об отключении миллионам семей страны электроэнергии и дефицита газа в случае сокращения поставок российских энергоносителей. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.По данным газеты, власти страны подготовили "разумный" сценарий наихудшего развития событий. Согласно этому плану, с нормированием подачи электроэнергии столкнутся шесть миллионов домовладений.Издание опубликовало график отключений.Такие меры могут привести к резкому удорожанию энергоносителей и падению прогнозируемого ВВП в ближайшие годы.Помимо этого, возможно введение ограничений на промышленное использование газа, в том числе на газовых электростанциях.Ранее стало известно, что в Великобритании миллионы семей столкнулись с беспрецедентным ростом тарифов на электричество и газ на 700 фунтов в год после повышения в начале апреля ценового порога на энергию на 54 процента.Как прокомментировал глава энергорегулятора Ofgem Джонатан Бреарли, ценовой порог на электричество и газ в стране увеличится еще на 830 фунтов.
великобритания
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великобритания, электричество
The Times: британцев предупредили об отключении света зимой
18:01 31.05.2022 (обновлено: 18:07 31.05.2022)
Также ожидается введение ограничений на промышленное использование газа, в том числе на газовых электростанциях.
ТАШКЕНТ, 31 мая - Sputnik.
Газета The Times предупредила об отключении миллионам семей страны электроэнергии и дефицита газа в случае сокращения поставок российских энергоносителей. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан
.
По данным газеты, власти страны подготовили "разумный" сценарий наихудшего развития событий. Согласно этому плану, с нормированием подачи электроэнергии столкнутся шесть миллионов домовладений.
Издание опубликовало график отключений.
"Отключение электричества будет производиться в будни в часы пик - с 7:00 до 10:00 и с 16:00 до 21:00", - информирует The Times.
Такие меры могут привести к резкому удорожанию энергоносителей и падению прогнозируемого ВВП в ближайшие годы.
Помимо этого, возможно введение ограничений на промышленное использование газа, в том числе на газовых электростанциях.
Ранее стало известно
, что в Великобритании миллионы семей столкнулись с беспрецедентным ростом тарифов на электричество и газ на 700 фунтов в год после повышения в начале апреля ценового порога на энергию на 54 процента.
Как прокомментировал глава энергорегулятора Ofgem Джонатан Бреарли, ценовой порог на электричество и газ в стране увеличится еще на 830 фунтов.