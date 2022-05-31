https://uz.sputniknews.ru/20220531/ushel-iz-jizni-veteran-sportivnoy-jurnalistiki-axbor-imamxodjaev-24893959.html

Ушел из жизни ветеран спортивной журналистики Ахбор Имамходжаев

Ушел из жизни ветеран спортивной журналистики Ахбор Имамходжаев

Отечественный спорт и спортивная журналистика понесли невосполнимую утрату.

2022-05-31T08:47+0500

2022-05-31T08:47+0500

2022-05-31T08:47+0500

общество

скончался

журналист

спорт

футбол

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ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik. На 87-м году жизни не стало известного ветерана спортивной журналистики, заслуженного наставника молодежи Узбекистана Ахбора Имамходжаева. Об этом сообщает Расмий хабарлар (Официальные новости).Ахбор Имамходжаев – уроженец Ташкента. После окончания института физической культуры преподавал в школе № 83 Зангиатинского района, в институте физкультуры и работал начальником молодежного отдела Комитета по физической культуре и спорту.Также возглавлял Комитет судей и инспекторов Федерации футбола: он был судьей республиканской категории и руководил отделом футбола газеты "Спорт".Помимо этого, его карьера сложилась как спортивного комментатора, заведующего отделом и главного редактора узбекского телевидения.Ахбор Имамходжаев написал ряд учебно-методических пособий и книг по футболу. В частности, "Футбол – моя радость, моя боль, моя гордость", "Я очарован футболом".С 1989 года работал на посту начальника команды "Пахтакор".Он удостоен медали "Шухрат" и почетного звания "Заслуженный наставник молодежи Узбекистана".Напомним, футбол – популярнейший вид массового спорта в республике. Ранее российский футбольный комментатор Геннадий Орлов отметил, что со времен СССР Узбекистан взращивает настоящих профессионалов своего дела.Читайте также: Спортивный комментатор о Шомуродове: узбекская земля рождает футбольные таланты

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скончался, журналист, спорт, футбол