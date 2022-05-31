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Узбекистан и Беларусь снимают совместный фильм о борьбе с фашизмом
Узбекистан и Беларусь снимают совместный фильм о борьбе с фашизмом
Кинолента с рабочим названием "Азиатский лев" расскажет об общем прошлом двух народов в лице одного героя.
2022-05-31T15:05+0500
2022-05-31T15:05+0500
2022-05-31T15:05+0500
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Агентство по кинематографии Узбекистана и "Беларусьфильм" снимут полнометражный художественный фильм о герое Второй мировой войны. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе Агентства по кинематографии Узбекистана. Это биографическая драма о Герое Советского Союза Мамадали Топвалдыеве (партизанская кличка - "Казбек"), который родился в Ферганской области, и стал партизаном-разведчиком, подрывником на войне. Режиссером фильма выступит Мухамадали Искандаров. Соглашение о реализации совместного проекта достигли в прошлом году в ходе фестиваля "Листапад" в Минске. Меморандум о запуске подписали директор "Беларусьфильма" Владимир Карачевский и руководитель Агентства по кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов.Также в Агентстве уточнили, что проект в данное время находится на этапе доработки сценария. Однако беларуская сторона уже приезжала для ознакомления в Бухару. В свою очередь режиссер фильма Мухамадали Искандаров также неединожды посещал Беларусь с рабочей командировкой, в которой он остался всем доволен. В частности, площадками и условиями для съемок.Читайте также: Фильмы узбекских кинематографистов получили главные награды кинофорума в Севастополе
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узбекистан, беларусь, сотрудничество, кино
Узбекистан и Беларусь снимают совместный фильм о борьбе с фашизмом
Кинолента с рабочим названием "Азиатский лев" расскажет об общем прошлом двух народов в лице одного героя.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik.
Агентство по кинематографии Узбекистана и "Беларусьфильм" снимут полнометражный художественный фильм о герое Второй мировой войны. Об этом корреспонденту Sputnik
сообщили в пресс-службе Агентства по кинематографии Узбекистана.
Это биографическая драма о Герое Советского Союза Мамадали Топвалдыеве (партизанская кличка - "Казбек"), который родился в Ферганской области, и стал партизаном-разведчиком, подрывником на войне. Режиссером фильма выступит Мухамадали Искандаров.
"Кинолента с рабочим названием "Азиатский лев" расскажет о нашем общем прошлом в лице Мамадали Топвалдыева, боевое прозвище которого было Казбек. Мамадали Топвалдыев в составе народных мстителей бригады "Чекист" партизанил, взрывал рельсы Минск — Орша, Орша — Могилев, спасал местное население от гибели и вывоза на каторжные работы в Германию", - прокомментировали в пресс-службе Агентства.
Соглашение о реализации совместного проекта достигли в прошлом году в ходе фестиваля "Листапад" в Минске. Меморандум о запуске подписали директор "Беларусьфильма" Владимир Карачевский и руководитель Агентства по кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов.
"У нас с Агентством кинематографии Узбекистана грандиозные планы, и я уверен, что все они будут воплощены в жизнь. Наше сотрудничество развивается активно и стремительно, в портфеле уже есть несколько достойных кинолент. Надеюсь, темп будет только нарастать, и мы вместе снимем еще много фильмов", — прокомментировал Владимир Карачевский, директор киностудии "Беларусьфильм".
Также в Агентстве уточнили, что проект в данное время находится на этапе доработки сценария. Однако беларуская сторона уже приезжала для ознакомления в Бухару. В свою очередь режиссер фильма Мухамадали Искандаров также неединожды посещал Беларусь с рабочей командировкой, в которой он остался всем доволен. В частности, площадками и условиями для съемок.