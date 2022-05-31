https://uz.sputniknews.ru/20220531/uzbekistan-i-belarus-snimayut-sovmestnyy-film-o-borbe-s-fashizmom-24903375.html

Узбекистан и Беларусь снимают совместный фильм о борьбе с фашизмом

Узбекистан и Беларусь снимают совместный фильм о борьбе с фашизмом

Кинолента с рабочим названием "Азиатский лев" расскажет об общем прошлом двух народов в лице одного героя.

2022-05-31T15:05+0500

2022-05-31T15:05+0500

2022-05-31T15:05+0500

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Агентство по кинематографии Узбекистана и "Беларусьфильм" снимут полнометражный художественный фильм о герое Второй мировой войны. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе Агентства по кинематографии Узбекистана. Это биографическая драма о Герое Советского Союза Мамадали Топвалдыеве (партизанская кличка - "Казбек"), который родился в Ферганской области, и стал партизаном-разведчиком, подрывником на войне. Режиссером фильма выступит Мухамадали Искандаров. Соглашение о реализации совместного проекта достигли в прошлом году в ходе фестиваля "Листапад" в Минске. Меморандум о запуске подписали директор "Беларусьфильма" Владимир Карачевский и руководитель Агентства по кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов.Также в Агентстве уточнили, что проект в данное время находится на этапе доработки сценария. Однако беларуская сторона уже приезжала для ознакомления в Бухару. В свою очередь режиссер фильма Мухамадали Искандаров также неединожды посещал Беларусь с рабочей командировкой, в которой он остался всем доволен. В частности, площадками и условиями для съемок.Читайте также: Фильмы узбекских кинематографистов получили главные награды кинофорума в Севастополе

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