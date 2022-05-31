https://uz.sputniknews.ru/20220531/uzbekistan-i-rossiya-razvivayut-sotrudnichestvo-v-sfere-trudovoy-migratsii-24916414.html

Узбекистан и Россия развивают сотрудничество в сфере трудовой миграции

Узбекистан и Россия развивают сотрудничество в сфере трудовой миграции

Представитель Агентства по внешней трудовой миграции поблагодарил российские госорганы за поддержку.

2022-05-31T21:50+0500

2022-05-31T21:50+0500

2022-05-31T21:50+0500

общество

узбекистан

трудовая миграция

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ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik. Представитель Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана поблагодарил российские госорганы за помощь в реализации проекта организованного набора узбекистанцев для работы на предприятиях в России, сообщает корреспондент Sputnik.Напомним, пилотный проект по ввозу трудовых мигрантов из Узбекистана для работы на стройках и агропредприятиях в России стартовал в 2021 году. В рамках пилотного набора стороны планировали трудоустроить 10 тысяч узбекистанцев.О ходе реализации проекта глава представительства Агентства по вопросам внешней трудовой миграции в России Саиднумон Мансуров рассказал во вторник на выставке-ярмарке в Посольстве Узбекистана в Москве.Постановление о запуске пилотной программы по въезду 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на российские стройки подписал в октябре 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин.В феврале он расширил программу за счет привлечения узбекских граждан для работы в агропромышленный комплекс, а на днях российское Министерство труда предложило допустить до участия в проекте организации из других сфер экономики.По расчетам Минсельхоза России, в аграрный сектор планируется привлечь более 1 тысячи рабочих из Узбекистана.В соответствии с программой, ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в России перенесли в Узбекистан. Это медобследование; тестирование, вакцинация "Спутником Лайт", проверка запрета на въезд в Россию. Все затраты ложатся на заказчиков.По официальным данным, на 1 января 2022 года в России работало более 1 млн узбекистанцев — 67,3% от общего числа граждан страны, находящихся на заработках за рубежом.Читайте также: Видео: эксперт по миграции объяснил, почему зарплаты узбекистанцев в России будут расти

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узбекистан, трудовая миграция