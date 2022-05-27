https://uz.sputniknews.ru/20220527/video-ekspert-po-migratsii-obyasnil-pochemu-zarplaty-uzbekistantsev-v-rossii-budut-rasti-24841207.html

Видео: эксперт по миграции объяснил, почему зарплаты узбекистанцев в России будут расти

Видео: эксперт по миграции объяснил, почему зарплаты узбекистанцев в России будут расти

Условия для въезда граждан Узбекистана будут улучшены, а зарплаты вырастут в 2022 году. Такой прогноз дает эксперт по миграции Дмитрий Полетаев.

2022-05-27T18:28+0500

2022-05-27T18:28+0500

2022-05-27T18:55+0500

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В России расширяют оргнабор мигрантов из Узбекистана. Условия для вьъезда иностранцев также улучшатся.Ранее заявки на привлечение рабочей силы из Узбекистана и стран Центральной Азии могли подавать только компании строительного и агропромышленного сектора. Теперь возможность привлечь сотрудников из-за рубежа открывается для других сфер экономики.Какие ниши открываются для работы мигрантов в России? Какие иностранные специалисты наиболее востребованы? Как может быть улучшена синергия в миграционном поле между странами?Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев ответил на эти и другие вопросы в интервью корреспонденту Sputnik.Эксперт отметил, что иностранная рабочая сила, как правило, востребована на больших промышленных предприятиях, которые планируют свою деятельность на годы вперед.Экономист также обратил внимание на мониторинг зарплат иностранных сотрудников.В целом экономика России будет больше нуждаться в работниках, заключил Полетаев.Более подробно о перспективах работы трудовых мигрантов в России, смотрите в интервью на канале Sputnik Узбекистан.Читайте также:

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

эксперт, мигранты, зарплата, въезд, граждане, узбекистан, миграция, видео