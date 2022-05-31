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https://uz.sputniknews.ru/20220531/v-gulistane-proshel-turnir-po-kurashu---foto-24894182.html
В Гулистане прошел турнир по курашу - фото
В Гулистане прошел турнир по курашу - фото
Призерам и участникам соревнований организаторы вручили дипломы, медали и ценные призы.
2022-05-31T09:05+0500
2022-05-31T09:05+0500
спорт
гулистан
кураш
соревнования
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В спортивном комплексе "Алпомиш" в Гулистане прошел юношеский турнир на Кубок прокуратуры Сырдарьинской области. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Сырдарьинской области.За звание сильнейших боролись более 100 юных спортсменов со всех городов и районов области.Состязания прошли в восьми весовых категориях.По итогам соревнований Кубок прокуратуры области по курашу завоевала сборная Гулистана. На втором месте – команда Сайхунабадского района, на третьем – борцы Акалтинского района.Призерам и участникам турнира организаторы вручили дипломы, медали и ценные призы.Сегодня в республике уделяют повышенное внимание популяризации и продвижению на международную арену национальных видов спорта, в том числе кураша.Напомним, в Ташкенте со следующего года стартует новый ежегодный фестиваль под названием "Uzbekistan Ethno Games".Программа по популяризации и развитию видов этноспорта до 2025 года предусматривает широкое привлечение всех слоев населения к занятию этноспортом, проведение в махаллях народных игр и соревнований. А также укрепление сотрудничества со Всемирной конфедерацией этноспорта и расширение международных связей в этом направлении.Помимо этого, через развитие этноспорта власти страны планируют увеличить турпотоки.Читайте также: Эксперт: Шомуродов — правильный пример для молодых спортсменов
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гулистан, кураш, соревнования

В Гулистане прошел турнир по курашу - фото

09:05 31.05.2022
© Пресс-служба хокимията Сырдарьинской областиСоревнования на "Кубок Сырдарьинской областной прокуратуры" по борьбе кураш среди юниоров
Соревнования на Кубок Сырдарьинской областной прокуратуры по борьбе кураш среди юниоров - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2022
© Пресс-служба хокимията Сырдарьинской области
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Призерам и участникам соревнований организаторы вручили дипломы, медали и ценные призы.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В спортивном комплексе "Алпомиш" в Гулистане прошел юношеский турнир на Кубок прокуратуры Сырдарьинской области. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Сырдарьинской области.
За звание сильнейших боролись более 100 юных спортсменов со всех городов и районов области.
Состязания прошли в восьми весовых категориях.
По итогам соревнований Кубок прокуратуры области по курашу завоевала сборная Гулистана. На втором месте – команда Сайхунабадского района, на третьем – борцы Акалтинского района.
© Пресс-служба хокимията Сырдарьинской областиСоревнования на "Кубок Сырдарьинской областной прокуратуры" по борьбе кураш среди юниоров
Соревнования на Кубок Сырдарьинской областной прокуратуры по борьбе кураш среди юниоров - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2022
Соревнования на "Кубок Сырдарьинской областной прокуратуры" по борьбе кураш среди юниоров
© Пресс-служба хокимията Сырдарьинской области
Призерам и участникам турнира организаторы вручили дипломы, медали и ценные призы.
© Пресс-служба хокимията Сырдарьинской областиСоревнования на "Кубок Сырдарьинской областной прокуратуры" по борьбе кураш среди юниоров
Соревнования на Кубок Сырдарьинской областной прокуратуры по борьбе кураш среди юниоров - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2022
Соревнования на "Кубок Сырдарьинской областной прокуратуры" по борьбе кураш среди юниоров
© Пресс-служба хокимията Сырдарьинской области
Сегодня в республике уделяют повышенное внимание популяризации и продвижению на международную арену национальных видов спорта, в том числе кураша.
Напомним, в Ташкенте со следующего года стартует новый ежегодный фестиваль под названием "Uzbekistan Ethno Games".
Программа по популяризации и развитию видов этноспорта до 2025 года предусматривает широкое привлечение всех слоев населения к занятию этноспортом, проведение в махаллях народных игр и соревнований. А также укрепление сотрудничества со Всемирной конфедерацией этноспорта и расширение международных связей в этом направлении.
Помимо этого, через развитие этноспорта власти страны планируют увеличить турпотоки.
Читайте также: Эксперт: Шомуродов — правильный пример для молодых спортсменов
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