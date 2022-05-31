В Гулистане прошел турнир по курашу - фото
© Пресс-служба хокимията Сырдарьинской областиСоревнования на "Кубок Сырдарьинской областной прокуратуры" по борьбе кураш среди юниоров
Призерам и участникам соревнований организаторы вручили дипломы, медали и ценные призы.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В спортивном комплексе "Алпомиш" в Гулистане прошел юношеский турнир на Кубок прокуратуры Сырдарьинской области. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Сырдарьинской области.
За звание сильнейших боролись более 100 юных спортсменов со всех городов и районов области.
Состязания прошли в восьми весовых категориях.
По итогам соревнований Кубок прокуратуры области по курашу завоевала сборная Гулистана. На втором месте – команда Сайхунабадского района, на третьем – борцы Акалтинского района.
© Пресс-служба хокимията Сырдарьинской областиСоревнования на "Кубок Сырдарьинской областной прокуратуры" по борьбе кураш среди юниоров
Соревнования на "Кубок Сырдарьинской областной прокуратуры" по борьбе кураш среди юниоров
Призерам и участникам турнира организаторы вручили дипломы, медали и ценные призы.
© Пресс-служба хокимията Сырдарьинской областиСоревнования на "Кубок Сырдарьинской областной прокуратуры" по борьбе кураш среди юниоров
Соревнования на "Кубок Сырдарьинской областной прокуратуры" по борьбе кураш среди юниоров
Сегодня в республике уделяют повышенное внимание популяризации и продвижению на международную арену национальных видов спорта, в том числе кураша.
Напомним, в Ташкенте со следующего года стартует новый ежегодный фестиваль под названием "Uzbekistan Ethno Games".
Программа по популяризации и развитию видов этноспорта до 2025 года предусматривает широкое привлечение всех слоев населения к занятию этноспортом, проведение в махаллях народных игр и соревнований. А также укрепление сотрудничества со Всемирной конфедерацией этноспорта и расширение международных связей в этом направлении.
Помимо этого, через развитие этноспорта власти страны планируют увеличить турпотоки.