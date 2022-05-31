https://uz.sputniknews.ru/20220531/v-gulistane-proshel-turnir-po-kurashu---foto-24894182.html

В Гулистане прошел турнир по курашу - фото

В Гулистане прошел турнир по курашу - фото

Призерам и участникам соревнований организаторы вручили дипломы, медали и ценные призы.

2022-05-31T09:05+0500

2022-05-31T09:05+0500

2022-05-31T09:05+0500

спорт

гулистан

кураш

соревнования

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В спортивном комплексе "Алпомиш" в Гулистане прошел юношеский турнир на Кубок прокуратуры Сырдарьинской области. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Сырдарьинской области.За звание сильнейших боролись более 100 юных спортсменов со всех городов и районов области.Состязания прошли в восьми весовых категориях.По итогам соревнований Кубок прокуратуры области по курашу завоевала сборная Гулистана. На втором месте – команда Сайхунабадского района, на третьем – борцы Акалтинского района.Призерам и участникам турнира организаторы вручили дипломы, медали и ценные призы.Сегодня в республике уделяют повышенное внимание популяризации и продвижению на международную арену национальных видов спорта, в том числе кураша.Напомним, в Ташкенте со следующего года стартует новый ежегодный фестиваль под названием "Uzbekistan Ethno Games".Программа по популяризации и развитию видов этноспорта до 2025 года предусматривает широкое привлечение всех слоев населения к занятию этноспортом, проведение в махаллях народных игр и соревнований. А также укрепление сотрудничества со Всемирной конфедерацией этноспорта и расширение международных связей в этом направлении.Помимо этого, через развитие этноспорта власти страны планируют увеличить турпотоки.Читайте также: Эксперт: Шомуродов — правильный пример для молодых спортсменов

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гулистан, кураш, соревнования