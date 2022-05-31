https://uz.sputniknews.ru/20220531/v-tashkente-proydet-natsionalnyy-festival-kukol-24893604.html

В Ташкенте пройдет "Национальный фестиваль кукол"

В Ташкенте пройдет "Национальный фестиваль кукол"

Проведение фестиваля приурочено к празднованию Международного дня защиты детей.

2022-05-31T08:28+0500

2022-05-31T08:28+0500

2022-05-31T09:00+0500

общество

ташкент

праздник

дети

международный день защиты детей

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Ташкенте 1 июня в парке "Навруз" пройдет "Национальный фестиваль кукол". Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана.Проведение фестиваля приурочено к празднованию Международного дня защиты детей.Организаторы праздника проведут благотворительные мероприятия и развлекательные представления для 100 детей с инвалидностью и детей из социально уязвимых семей.В рамках фестиваля пройдет выставка-ярмарка под названием "Праздник кукол", с участием ремесленников со всего Узбекистана.Организаторами мероприятия выступают Ассоциация социального туризма Узбекистана при поддержке Министерства туризма и культурного наследия.Ярмарка пройдет с 10:00 до 20:00, детские представления начнутся в 18.00, уточняет ведомство.Читайте также: В Самарканде прошел веломарафон для дошколят - фото

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ташкент, праздник, дети, международный день защиты детей