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https://uz.sputniknews.ru/20220531/v-tashkente-proydet-natsionalnyy-festival-kukol-24893604.html
В Ташкенте пройдет "Национальный фестиваль кукол"
В Ташкенте пройдет "Национальный фестиваль кукол"
Проведение фестиваля приурочено к празднованию Международного дня защиты детей.
2022-05-31T08:28+0500
2022-05-31T09:00+0500
общество
ташкент
праздник
дети
международный день защиты детей
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Ташкенте 1 июня в парке "Навруз" пройдет "Национальный фестиваль кукол". Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана.Проведение фестиваля приурочено к празднованию Международного дня защиты детей.Организаторы праздника проведут благотворительные мероприятия и развлекательные представления для 100 детей с инвалидностью и детей из социально уязвимых семей.В рамках фестиваля пройдет выставка-ярмарка под названием "Праздник кукол", с участием ремесленников со всего Узбекистана.Организаторами мероприятия выступают Ассоциация социального туризма Узбекистана при поддержке Министерства туризма и культурного наследия.Ярмарка пройдет с 10:00 до 20:00, детские представления начнутся в 18.00, уточняет ведомство.Читайте также: В Самарканде прошел веломарафон для дошколят - фото
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ташкент, праздник, дети, международный день защиты детей

В Ташкенте пройдет "Национальный фестиваль кукол"

08:28 31.05.2022 (обновлено: 09:00 31.05.2022)
© Пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия УзбекистанаПразднование Международного дня защиты детей в 2022 году
Празднование Международного дня защиты детей в 2022 году - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2022
© Пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана
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Проведение фестиваля приурочено к празднованию Международного дня защиты детей.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Ташкенте 1 июня в парке "Навруз" пройдет "Национальный фестиваль кукол". Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана.
Проведение фестиваля приурочено к празднованию Международного дня защиты детей.
Организаторы праздника проведут благотворительные мероприятия и развлекательные представления для 100 детей с инвалидностью и детей из социально уязвимых семей.
В рамках фестиваля пройдет выставка-ярмарка под названием "Праздник кукол", с участием ремесленников со всего Узбекистана.
Организаторами мероприятия выступают Ассоциация социального туризма Узбекистана при поддержке Министерства туризма и культурного наследия.
Ярмарка пройдет с 10:00 до 20:00, детские представления начнутся в 18.00, уточняет ведомство.
Читайте также: В Самарканде прошел веломарафон для дошколят - фото
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