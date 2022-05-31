https://uz.sputniknews.ru/20220531/video-silnyy-rubl-ukrepit-valyuty-stran-tsentralnoy-azii---ekonomist-24915924.html

Видео: Сильный рубль укрепит валюты стран Центральной Азии - экономист

Видео: Сильный рубль укрепит валюты стран Центральной Азии - экономист

Крепкий рубль увеличит экспорт из Узбекистана в Россию. К такому выводу пришел финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.

2022-05-31T21:30+0500

2022-05-31T21:30+0500

2022-05-31T21:30+0500

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рубль

валюта

центральная азия

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Экспертное сообщество утверждает, что российский рубль стал самой устойчивой валютой в этом году. Как укрепление рубля повлияет на торговлю на постсоветском пространстве, рассказал финансовый аналитик "Золотого монетного дома" Дмитрий Голубовский.Экономист уверен, что тренд ослабления рубля закончен, а впереди Россию и ее торговых партнеров ждут светлые времена.Перспективы российской валюты на ближайшие годы тоже выглядят радужно, по мнению эксперта."В перспективе я вижу рубль сильной валютой. Я даже рискну взять ответственность утверждать, что весь тренд ослабления рубля закончен и курс, выше 120 рублей за доллар, вы не увидите больше никогда", - резюмирует финансист.Более подробные прогнозы смотрите в интервью на канале Sputnik Узбекистан.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

рубль, валюта, центральная азия, видео