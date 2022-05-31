https://uz.sputniknews.ru/20220531/video-silnyy-rubl-ukrepit-valyuty-stran-tsentralnoy-azii---ekonomist-24915924.html
Видео: Сильный рубль укрепит валюты стран Центральной Азии - экономист
Видео: Сильный рубль укрепит валюты стран Центральной Азии - экономист
Крепкий рубль увеличит экспорт из Узбекистана в Россию. К такому выводу пришел финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.
2022-05-31T21:30+0500
2022-05-31T21:30+0500
2022-05-31T21:30+0500
видео
рубль
валюта
центральная азия
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Экспертное сообщество утверждает, что российский рубль стал самой устойчивой валютой в этом году. Как укрепление рубля повлияет на торговлю на постсоветском пространстве, рассказал финансовый аналитик "Золотого монетного дома" Дмитрий Голубовский.Экономист уверен, что тренд ослабления рубля закончен, а впереди Россию и ее торговых партнеров ждут светлые времена.Перспективы российской валюты на ближайшие годы тоже выглядят радужно, по мнению эксперта."В перспективе я вижу рубль сильной валютой. Я даже рискну взять ответственность утверждать, что весь тренд ослабления рубля закончен и курс, выше 120 рублей за доллар, вы не увидите больше никогда", - резюмирует финансист.Более подробные прогнозы смотрите в интервью на канале Sputnik Узбекистан.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
рубль, валюта, центральная азия, видео
Видео: Сильный рубль укрепит валюты стран Центральной Азии - экономист
Крепкий рубль увеличит экспорт из Узбекистана в Россию. К такому выводу пришел финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.
Экспертное сообщество утверждает, что российский рубль стал самой устойчивой валютой в этом году. Как укрепление рубля повлияет на торговлю на постсоветском пространстве, рассказал финансовый аналитик "Золотого монетного дома" Дмитрий Голубовский.
Экономист уверен, что тренд ослабления рубля закончен, а впереди Россию и ее торговых партнеров ждут светлые времена.
"Сильный рубль укрепит валюты стран Центральной Азии, которые торгуют с Россией. Экспорт из Узбекистана в Россию вырастет. Это даст рост платежеспособного спроса населения", - говорит Голубовский.
Перспективы российской валюты на ближайшие годы тоже выглядят радужно, по мнению эксперта.
"В перспективе я вижу рубль сильной валютой. Я даже рискну взять ответственность утверждать, что весь тренд ослабления рубля закончен и курс, выше 120 рублей за доллар, вы не увидите больше никогда", - резюмирует финансист.
Более подробные прогнозы смотрите в интервью на канале Sputnik Узбекистан
.