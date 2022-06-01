Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20220601/atambaevu-predyavili-obvinenie-v-sobytiyax-12-letney-davnosti-24941591.html
Атамбаеву предъявили обвинение в событиях 12-летней давности
Атамбаеву предъявили обвинение в событиях 12-летней давности
Следствие пыталось провести допрос, однако экс-президент отказался отвечать.
2022-06-01T20:39+0500
2022-06-01T20:39+0500
в мире
алмазбек атамбаев
обвинение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/1e/15507133_0:200:2956:1863_1920x0_80_0_0_d2ec146316e653c2b67ca2b6b82aefb2.jpg
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение по статье "Злоупотребление должностным положением". Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на адвоката экс-лидера страны Сергея Слесарева.Дело Атамбаева ведет следственная служба Генпрокуратуры.Как рассказал Слесарев, следствие пыталось провести допрос, однако Атамбаев отказался от него.Напомним, в Кыргызстане против Атамбаева возбудили ряд дел, связанных в том числе с незаконным освобождением криминального авторитета Азиза Батукаева. На данный момент экс-президенту предъявили обвинение в связи с межнациональным конфликтом на юге Кыргызстана, который произошел в 2010 году. В результате погибло свыше 400 человек. На тот момент Алмазбек Атамбаев занимал пост заместителя председателя Временного правительства.Читайте также: Рассмотрение дела Атамбаева вновь перенесли — в чем причина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/1e/15507133_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_dc8d0d3c685ef93b417d72c2104f149b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
алмазбек атамбаев, обвинение

Атамбаеву предъявили обвинение в событиях 12-летней давности

20:39 01.06.2022
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев
Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2022
© Sputnik / Алексей Никольский
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Следствие пыталось провести допрос, однако экс-президент отказался отвечать.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение по статье "Злоупотребление должностным положением". Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на адвоката экс-лидера страны Сергея Слесарева.
Дело Атамбаева ведет следственная служба Генпрокуратуры.
Как рассказал Слесарев, следствие пыталось провести допрос, однако Атамбаев отказался от него.
"Позиция Алмазбека Шаршеновича давно известна", — сообщил Слесарев.
Напомним, в Кыргызстане против Атамбаева возбудили ряд дел, связанных в том числе с незаконным освобождением криминального авторитета Азиза Батукаева. На данный момент экс-президенту предъявили обвинение в связи с межнациональным конфликтом на юге Кыргызстана, который произошел в 2010 году. В результате погибло свыше 400 человек. На тот момент Алмазбек Атамбаев занимал пост заместителя председателя Временного правительства.
Читайте также: Рассмотрение дела Атамбаева вновь перенесли — в чем причина
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0