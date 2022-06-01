https://uz.sputniknews.ru/20220601/atambaevu-predyavili-obvinenie-v-sobytiyax-12-letney-davnosti-24941591.html
Атамбаеву предъявили обвинение в событиях 12-летней давности
Атамбаеву предъявили обвинение в событиях 12-летней давности
Следствие пыталось провести допрос, однако экс-президент отказался отвечать.
2022-06-01T20:39+0500
2022-06-01T20:39+0500
2022-06-01T20:39+0500
в мире
алмазбек атамбаев
обвинение
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение по статье "Злоупотребление должностным положением". Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на адвоката экс-лидера страны Сергея Слесарева.Дело Атамбаева ведет следственная служба Генпрокуратуры.Как рассказал Слесарев, следствие пыталось провести допрос, однако Атамбаев отказался от него.Напомним, в Кыргызстане против Атамбаева возбудили ряд дел, связанных в том числе с незаконным освобождением криминального авторитета Азиза Батукаева. На данный момент экс-президенту предъявили обвинение в связи с межнациональным конфликтом на юге Кыргызстана, который произошел в 2010 году. В результате погибло свыше 400 человек. На тот момент Алмазбек Атамбаев занимал пост заместителя председателя Временного правительства.Читайте также: Рассмотрение дела Атамбаева вновь перенесли — в чем причина
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MIA „Rosiya Segodnya“
алмазбек атамбаев, обвинение
Атамбаеву предъявили обвинение в событиях 12-летней давности
Следствие пыталось провести допрос, однако экс-президент отказался отвечать.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik.
Бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение по статье "Злоупотребление должностным положением". Об этом сообщает Sputnik Кыргызста
н со ссылкой на адвоката экс-лидера страны Сергея Слесарева.
Дело Атамбаева ведет следственная служба Генпрокуратуры.
Как рассказал Слесарев, следствие пыталось провести допрос, однако Атамбаев отказался от него.
"Позиция Алмазбека Шаршеновича давно известна", — сообщил Слесарев.
Напомним, в Кыргызстане против Атамбаева возбудили ряд дел, связанных в том числе с незаконным освобождением криминального авторитета Азиза Батукаева. На данный момент экс-президенту предъявили обвинение в связи с межнациональным конфликтом на юге Кыргызстана, который произошел в 2010 году. В результате погибло свыше 400 человек. На тот момент Алмазбек Атамбаев занимал пост заместителя председателя Временного правительства.