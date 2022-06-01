https://uz.sputniknews.ru/20220601/den-zaschity-detey-meropriyatiya-v-tashkente-24932012.html

День защиты детей: мероприятия в Ташкенте

День защиты детей: мероприятия в Ташкенте

В Международный день защиты детей в столице пройдут шоу, мастер-классы и флешмобы. Программа мероприятий – в нашем материале.

2022-06-01T14:17+0500

2022-06-01T14:17+0500

2022-06-01T14:17+0500

общество

международный день защиты детей

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/930/48/9304862_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b78428c3db50efbcdd095e57d086c639.jpg

ТАШКЕНТ, 1 июня - Sputnik. Международный день защиты детей в столице отмечают настоящим парадом праздничных мероприятий. Организаторами праздника стали столичный хокимият и детский канал Aqlvoy.Так, в 16:00 на территории парка Central Park стартует развлекательная программа от детского канала Aqlvoy. Малышей и их родителей порадуют шоу мыльных пузырей, гостакробатическое шоу, танцевальный флешмоб, фокусы.Также они научатся моделировать фигурки из воздушных шаров на мастер-классе по твистингу. Ребят также ждет бесплатный показ мультфильма "Человек-паук: через вселенные". Он пройдет в 19.00 в зоне "Амфитеатра". Завершится праздник конкурсом среди родителей и детей в 21:00. Самые активные участники интерактивов получат подарки.1, 4 и 5 июня в ТРК Next пройдет фестиваль "Караван Чудес".1 июня:15.00-19.00 – KIDS-площадка (мастер-классы для детей, аквагрим, аниматоры);16.00-19.00 – Национальный парк силачей и канатоходцев, станция Fashion Kids;16.00-18.00 – мастер-классы по гончарному искусству, рисование на асфальте и холстах;17.00-18.00 – мастер-класс по йоге от Федерации йоги Узбекистана (Рахул Мишра, Индия);18.00-18.30 – детская зумба от Zumba kids;18.30-19.00 – дефиле детской моды;19.00-20.30 – праздничный гала-концерт от группы "Тантана" и звезд эстрады;20.30 – праздничный салют;20.30-22.00 – DJ & мультпоказ.4 июня12.00-19.00 – Станция профессий;12.00-19.00 – KIDS-площадка (мастер-классы для детей, аквагрим, фокусники);16.00-19.00 – Национальный парк силачей и канатоходцев;16.00-18.00 – мастер-классы по гончарному искусству, рисование на асфальте и холстах;18.00-18:.0 – детская зумба от Zumba kids;18.30-19.30 – шоу мыльных пузырей;19.00-20.30 – праздничный концерт с участием звезд эстрады;20.30-22.00 – DJ & мультпоказ.5 июня11.00-12.30 – Ледовое шоу "Караван Чудес" (детско-юношеская сборная Узбекистана по фигурному катанию);12.00-19.00 – Станция профессий;12.00-19.00 – KIDS-площадка (мастер-классы для детей, аквагрим, аниматоры);16.00-19.00 – Национальный парк силачей и канатоходцев;16.00-18.00 – мастер-классы по гончарному искусству, рисование на асфальте и холстах;17.00-18.00 – мастер-класс по йоге от Федерации йоги Узбекистана (Рахул Мишра, Индия);18.00-18.30 – детская зумба от Zumba kids;19.00-20.30 – итоговый концерт с участием танцевального коллектива "Жемчужина" и звезд узбекской эстрады;20.30-22.00 – DJ PARTY.Кульминационным моментом фестиваля станет большой музыкальный праздник для детей – шоу концерт от вокально-эстрадной группы "Тантана" и праздничный салют.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

международный день защиты детей, ташкент