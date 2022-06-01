https://uz.sputniknews.ru/20220601/den-zaschity-detey-meropriyatiya-v-tashkente-24932012.html
День защиты детей: мероприятия в Ташкенте
День защиты детей: мероприятия в Ташкенте
В Международный день защиты детей в столице пройдут шоу, мастер-классы и флешмобы. Программа мероприятий – в нашем материале.
2022-06-01T14:17+0500
2022-06-01T14:17+0500
2022-06-01T14:17+0500
общество
международный день защиты детей
ташкент
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ТАШКЕНТ, 1 июня - Sputnik. Международный день защиты детей в столице отмечают настоящим парадом праздничных мероприятий. Организаторами праздника стали столичный хокимият и детский канал Aqlvoy.Так, в 16:00 на территории парка Central Park стартует развлекательная программа от детского канала Aqlvoy. Малышей и их родителей порадуют шоу мыльных пузырей, гостакробатическое шоу, танцевальный флешмоб, фокусы.Также они научатся моделировать фигурки из воздушных шаров на мастер-классе по твистингу. Ребят также ждет бесплатный показ мультфильма "Человек-паук: через вселенные". Он пройдет в 19.00 в зоне "Амфитеатра". Завершится праздник конкурсом среди родителей и детей в 21:00. Самые активные участники интерактивов получат подарки.1, 4 и 5 июня в ТРК Next пройдет фестиваль "Караван Чудес".1 июня:15.00-19.00 – KIDS-площадка (мастер-классы для детей, аквагрим, аниматоры);16.00-19.00 – Национальный парк силачей и канатоходцев, станция Fashion Kids;16.00-18.00 – мастер-классы по гончарному искусству, рисование на асфальте и холстах;17.00-18.00 – мастер-класс по йоге от Федерации йоги Узбекистана (Рахул Мишра, Индия);18.00-18.30 – детская зумба от Zumba kids;18.30-19.00 – дефиле детской моды;19.00-20.30 – праздничный гала-концерт от группы "Тантана" и звезд эстрады;20.30 – праздничный салют;20.30-22.00 – DJ & мультпоказ.4 июня12.00-19.00 – Станция профессий;12.00-19.00 – KIDS-площадка (мастер-классы для детей, аквагрим, фокусники);16.00-19.00 – Национальный парк силачей и канатоходцев;16.00-18.00 – мастер-классы по гончарному искусству, рисование на асфальте и холстах;18.00-18:.0 – детская зумба от Zumba kids;18.30-19.30 – шоу мыльных пузырей;19.00-20.30 – праздничный концерт с участием звезд эстрады;20.30-22.00 – DJ & мультпоказ.5 июня11.00-12.30 – Ледовое шоу "Караван Чудес" (детско-юношеская сборная Узбекистана по фигурному катанию);12.00-19.00 – Станция профессий;12.00-19.00 – KIDS-площадка (мастер-классы для детей, аквагрим, аниматоры);16.00-19.00 – Национальный парк силачей и канатоходцев;16.00-18.00 – мастер-классы по гончарному искусству, рисование на асфальте и холстах;17.00-18.00 – мастер-класс по йоге от Федерации йоги Узбекистана (Рахул Мишра, Индия);18.00-18.30 – детская зумба от Zumba kids;19.00-20.30 – итоговый концерт с участием танцевального коллектива "Жемчужина" и звезд узбекской эстрады;20.30-22.00 – DJ PARTY.Кульминационным моментом фестиваля станет большой музыкальный праздник для детей – шоу концерт от вокально-эстрадной группы "Тантана" и праздничный салют.
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международный день защиты детей, ташкент
День защиты детей: мероприятия в Ташкенте
В Международный день защиты детей в столице пройдут шоу, мастер-классы и флешмобы. Программа мероприятий – в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 1 июня - Sputnik
. Международный день защиты детей в столице отмечают настоящим парадом праздничных мероприятий. Организаторами праздника стали столичный хокимият и детский канал Aqlvoy
.
Так, в 16:00 на территории парка Central Park стартует развлекательная программа от детского канала Aqlvoy. Малышей и их родителей порадуют шоу мыльных пузырей, гостакробатическое шоу, танцевальный флешмоб, фокусы.
Также они научатся моделировать фигурки из воздушных шаров на мастер-классе по твистингу. Ребят также ждет бесплатный показ мультфильма "Человек-паук: через вселенные". Он пройдет в 19.00 в зоне "Амфитеатра". Завершится праздник конкурсом среди родителей и детей в 21:00. Самые активные участники интерактивов получат подарки.
1, 4 и 5 июня в ТРК Next пройдет фестиваль "Караван Чудес
".
1 июня:
15.00-19.00 – KIDS-площадка (мастер-классы для детей, аквагрим, аниматоры);
16.00-19.00 – Национальный парк силачей и канатоходцев, станция Fashion Kids;
16.00-18.00 – мастер-классы по гончарному искусству, рисование на асфальте и холстах;
17.00-18.00 – мастер-класс по йоге от Федерации йоги Узбекистана (Рахул Мишра, Индия);
18.00-18.30 – детская зумба от Zumba kids;
18.30-19.00 – дефиле детской моды;
19.00-20.30 – праздничный гала-концерт от группы "Тантана" и звезд эстрады;
20.30 – праздничный салют;
20.30-22.00 – DJ & мультпоказ.
4 июня
12.00-19.00 – Станция профессий;
12.00-19.00 – KIDS-площадка (мастер-классы для детей, аквагрим, фокусники);
16.00-19.00 – Национальный парк силачей и канатоходцев;
16.00-18.00 – мастер-классы по гончарному искусству, рисование на асфальте и холстах;
18.00-18:.0 – детская зумба от Zumba kids;
18.30-19.30 – шоу мыльных пузырей;
19.00-20.30 – праздничный концерт с участием звезд эстрады;
20.30-22.00 – DJ & мультпоказ.
5 июня
11.00-12.30 – Ледовое шоу "Караван Чудес" (детско-юношеская сборная Узбекистана по фигурному катанию);
12.00-19.00 – Станция профессий;
12.00-19.00 – KIDS-площадка (мастер-классы для детей, аквагрим, аниматоры);
16.00-19.00 – Национальный парк силачей и канатоходцев;
16.00-18.00 – мастер-классы по гончарному искусству, рисование на асфальте и холстах;
17.00-18.00 – мастер-класс по йоге от Федерации йоги Узбекистана (Рахул Мишра, Индия);
18.00-18.30 – детская зумба от Zumba kids;
19.00-20.30 – итоговый концерт с участием танцевального коллектива "Жемчужина" и звезд узбекской эстрады;
Кульминационным моментом фестиваля станет большой музыкальный праздник для детей – шоу концерт от вокально-эстрадной группы "Тантана" и праздничный салют.